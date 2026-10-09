Alumnas denuncian a un compañero por crear fotos íntimas falsas con Inteligencia Artificial Estudiantes de tercer año del colegio San Pablo Apóstol exigen la expulsión del alumno acusado de generar más de 280 imágenes de sus compañeras. Tras la reunión de las autoridades con los padres, el alumnado convocó a una protesta pacífica para este viernes en la puerta de la institución.

Escándalo e indignación en la localidad de San Pablo. Un alumno de tercer año del colegio San Pablo Apóstol fue denunciado por sus propias compañeras, quienes lo acusan de haber utilizado Inteligencia Artificial (IA) para generar más de 280 imágenes íntimas falsas con los rostros de las estudiantes. Ante la gravedad de la situación, el alumnado exige la expulsión inmediata del adolescente y organizó una protesta en las puertas de la institución.

El reclamo de las menores va más allá de la sanción disciplinaria: exigen que se investigue a fondo el teléfono celular del acusado para frenar la difusión del material y conocer el alcance real del hecho. Frente a los argumentos que sugieren que esto constituiría una invasión a la privacidad del alumno, las estudiantes respondieron con contundencia a través de los carteles preparados para la manifestación: “¿Les parece privado un celular, pero el cuerpo y la privacidad de mis compañeras no?”.

La preocupación escaló rápidamente y motivó una reunión urgente entre un grupo de padres y las autoridades del establecimiento. Durante el encuentro, las familias advirtieron que no solo circulan fotografías, sino también videos manipulados con IA que exponen los rostros de las menores, todas ellas menores de edad, en cuerpos desnudos.

La respuesta de la institución y la medida de fuerza

A través de un comunicado dirigido a la comunidad educativa, el colegio confirmó que, además de los padres, también escuchó a los alumnos de tercer año y a los delegados de los demás cursos. La institución se comprometió a abordar el conflicto “con la máxima responsabilidad en cada uno de los aspectos que nos competen como comunidad de aprendizaje” y reafirmó su apego “a los valores democráticos, confiando plenamente en el Estado de Derecho y en las normativas vigentes”.

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En este marco, las autoridades anunciaron que el próximo martes 13 de octubre realizarán una “jornada de escucha y trabajo formativo con el alumnado”, con el objetivo de preservar y sostener el clima y la convivencia escolar.

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