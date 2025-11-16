Anticipan tormentas aisladas y altas temperaturas para este domingo en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 16 de noviembre, la temperatura rondará entre 20 y 30

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este domingo 16 de noviembre una jornada inestable y calurosa en San Miguel de Tucumán, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 30 grados.

Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 26 grados. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10 y el 40 por ciento, mientras que los vientos soplarán desde el sur con intensidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad alcanzaría el 75% y la visibilidad sería regular.

Hacia la tarde, el SMN anticipa que continuarán las tormentas aisladas, con vientos del sector oeste que rondarán entre 7 y 12 km/h. La temperatura máxima estimada para esta franja del día será de 33 grados.

Por la noche, el cielo se mantendrá inestable, con una temperatura cercana a los 27 grados. Los vientos seguirán provenientes del oeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, y la probabilidad de lluvia se mantendrá entre el 10 y el 40 por ciento.