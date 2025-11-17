Ruta 307: habilitan nuevamente el tramo Tafí del Valle–Amaicha tras el temporal La Dirección Provincial de Vialidad confirmó que ya no hay presencia de hielo en la calzada y pidió extremar la precaución por niebla en algunos sectores.

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán (DPV) informó este domingo por la noche que quedó habilitado el tránsito en la Ruta Provincial 307, luego del corte total que afectó el tramo comprendido entre Tafí del Valle (km 62) y Amaicha del Valle (km 113).

El cierre se había dispuesto tras la intensa caída de granizo registrada durante la tarde, que provocó una importante acumulación de hielo sobre la calzada y volvió el camino intransitable y de alto riesgo para los conductores.

Cuadrillas de la DPV trabajaron durante varias horas con maquinaria y equipos de despeje para remover el hielo y normalizar las condiciones del camino.

Según el informe oficial, las tareas permitieron mejorar notablemente el estado de la ruta. “Se realizó recorrido en Ruta Provincial 307 y las condiciones mejoraron en el tramo afectado. Ya no hay presencia de hielo en la calzada. Llovizna leve. Tramo km 75–km 90 con niebla densa (poca visibilidad). Circular con precaución”, señala el reporte.

Si bien el tránsito fue restablecido, las autoridades solicitan a los automovilistas conducir con extrema precaución, especialmente en los sectores altos donde persiste la niebla densa y donde la visibilidad continúa reducida.

La Ruta 307 es el principal corredor turístico que conecta los Valles Calchaquíes, por lo que se espera una circulación creciente durante las próximas horas.