Anticipan una jornada cálida y con nubosidad variable en San Miguel de Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 23 de noviembre, la temperatura rondará entre 14 y 30.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 23 de noviembre una jornada cálida en San Miguel de Tucumán, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 30°C. Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado y la temperatura se ubicará cerca de los 23°C, según indica el informe oficial.

De acuerdo con el organismo, no se esperan precipitaciones durante el día. Los vientos soplarán desde el sector norte con velocidades que irán de 23 a 31 kilómetros por hora, mientras que la humedad alcanzará el 88%. La visibilidad, en tanto, será buena en toda el área metropolitana.

Hacia el mediodía y durante la tarde, el cielo se tornará mayormente nublado. En este periodo se prevén vientos leves del sector este, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La máxima pronosticada para hoy podría llegar a los 31°C.

Por la noche, las condiciones se mantendrán estables, con una temperatura estimada en 25°C. Los vientos serán del noreste, también entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula para esta franja del día.