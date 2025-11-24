Calor en aumento: el pronóstico para este lunes en Tucumán Tucumán iniciará la semana bajo un marcado ambiente veraniego. Las temperaturas seguirán en ascenso y se viene una seguidilla de días agobiantes, con máximas que superarán los 34°C y podrían alcanzar los 37°C hacia mitad de semana.

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa y estable, con cielo mayormente despejado y sin chances relevantes de lluvia. La mínima prevista es de 18°C y la máxima trepará hasta los 34°C, en un escenario propio del cierre de la primavera.

Durante la madrugada se espera cielo totalmente despejado; por la mañana podrían aparecer algunas nubes sin impacto en las condiciones generales. Hacia la tarde y la noche el cielo se tornará parcialmente nublado, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantiene prácticamente nula, entre el 0% y el 10%.

La humedad ronda el 74%, la presión atmosférica se ubica en 961.3 hPa y los vientos soplarán desde el norte a unos 12 km/h. La visibilidad, de 12 kilómetros, favorecerá una circulación normal tanto en rutas como en el ámbito aéreo.

De cara a los próximos días, el pronóstico apunta a la continuidad del calor, con máximas que podrían ubicarse entre los 35°C y 37°C entre el miércoles y el jueves.