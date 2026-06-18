Aprehendieron a dos personas que balearon a un adolescente Ocurrió en el barrio San Cayetano, de la capital tucumana.

Tras un intento de homicidio, efectivos de la División Patrulla Motorizada Capital montaron un operativo y apresaron a los responsables del hecho.

Los agentes fueron informados de un delito ocurrido en la cancha de Bienestar y partieron inmediatamente hacia allí donde entablaron comunicación con la madre de la víctima, de 18 años, quien manifestó que dos hombres le habían disparado a su hijo minutos antes. La mujer también describió la vestimenta de los acusados e informó la dirección que tomaron al retirarse del lugar.

De esa manera, los efectivos recorrieron la zona en busca de los maleantes, siendo estos padre e hijo, los interceptaron y arrestaron en la primera cuadra de la calle Ricardo Rojas mientras intentaban huir. Finalmente, fueron alojados en la sede operativa de esa Unidad Especial donde permanecen aprehendidos por disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Fuente Comunicación Tucumán