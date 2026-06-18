Un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y atacar a su ex pareja El hecho ocurrió en General Paz al 500. Según las primeras informaciones, todo comenzó cuando la mujer pidió auxilio ante un intento de agresión.

Un violento episodio ocurrido este jueves por la tarde en General Paz al 500 terminó con la muerte de un militar retirado, un joven herido de bala y un amplio operativo policial en plena vía pública.

Según las primeras investigaciones, el hombre se habría encontrado con su ex pareja en esa zona y, tras una discusión, habría intentado agredirla. Además, presuntamente la habría amenazado con un arma de fuego.

La situación generó desesperación en la mujer, que comenzó a pedir auxilio a los gritos. En ese momento, un joven que trabaja como “trapito” en la cuadra intervino para ayudarla, pero recibió un disparo en uno de sus brazos.

Ante la escena, un efectivo policial que se encontraba en las inmediaciones intentó controlar al agresor y le dio la voz de alto. En un primer momento trascendió que el uniformado había efectuado el disparo, aunque luego fuentes judiciales confirmaron que el militar retirado se quitó la vida.

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El joven herido fue asistido tras el ataque, mientras la Justicia trabaja para reconstruir la secuencia exacta de los hechos. El episodio causó conmoción entre vecinos y transeúntes, además de provocar complicaciones en el tránsito de la zona.

Con información de La Gaceta