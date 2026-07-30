Aprehendieron a los dos motoarrebatadores que asaltaron a una estudiante Además, la Policía secuestró la motocicleta utilizada en el hecho y recuperó la mochila de la víctima.

El jefe de la Patrulla Motorizada Capital, comisario Carlos Chaparro, informó este jueves que fueron aprehendidos los dos autores del violento arrebato cometido el miércoles, alrededor de las 7.30, en la intersección de calles Isabel La Católica y Federico Helguera, cuando interceptaron a una estudiante que se dirigía a clases y, tras despojarla de su mochila, la arrojaron al piso.

“Al tomar conocimiento nosotros de esta situación a través de las redes sociales y, por supuesto, del grupo de trabajo que conformamos, 911, se ha consignado un equipo de motoristas para que continúen con averiguaciones respecto a este hecho, el cual el día de hoy arrojó un resultado efectivo, fructífero, ya que se ha procedido a la aprehensión de uno de los sujetos en las inmediaciones del barrio Ciudad de Dios, a la altura de calle Juan José Paso al 1900, como así también al restante, al conductor de la motocicleta, en el barrio El Chivero”, explicó Chaparro.

“De esas aprehensiones se ha procedido al secuestro de la motocicleta en que se movilizaban, por supuesto que el secuestro de las prendas de vestir, y se ha logrado el recupero de la mochila sustraída, junto con los artículos escolares de la víctima”, señaló el jefe policial.

Asimismo, indicó que ambos aprehendidos son mayores de edad y que se aguardan las planillas de antecedentes.

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Finalmente, Chaparro resaltó que es muy importante que las víctimas radiquen las denuncias: “Nosotros estamos siempre para darle el control y la seguridad a las personas. Se destaca el accionar del personal policial de esta División Patrulla Motorizada Capital que en forma rápida pudo lograr el esclarecimiento total del hecho.”