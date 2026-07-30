Continúa el traslado de presos al Complejo Penitenciario de Benjamín Paz Hoy se procedió al traslado de 12 personas condenadas desde distintas dependencias policiales de la Unidad Regional Capital

Durante la jornada de este jueves, la Policía de Tucumán, en conjunto con el Servicio Penitenciario, continuó con el traslado de personas privadas de la libertad que se encontraban alojadas en comisarías de la Capital hacia el Penal de Benjamín Paz.

El jefe de la Zona II de la Unidad Regional Capital, comisario inspector Armando Espeche, explicó: “Se procedió al traslado de 12 personas condenadas desde distintas dependencias policiales de la U.R.C. hacia el Complejo Penitenciario Benjamín Paz”.

El procedimiento contó con la participación de las unidades especiales, la Dirección de Operaciones Motorizadas de Tucumán (D.O.M.T.), la Patrulla Motorizada, el Grupo CERO e Infantería. Además, Espeche señaló: “Seguimos los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo para descomprimir todas las dependencias policiales”.

Por su parte, el subdirector del Servicio Penitenciario, prefecto Diego Leal, expresó: “Seguimos con el proceso de descomprensión gradual de internos alojados en las comisarías de la Capital. En el Complejo Penitenciario Benjamín Paz podrán cumplir adecuadamente su condena”.

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Asimismo, añadió: “El Servicio Penitenciario, conforme a las nuevas incorporaciones de infraestructura realizadas a través del Gobierno de la Provincia, puede implementar el plan de recuperación de las personas privadas de la libertad mediante un tratamiento orientado a la reinserción social”.

Finalmente, el subalcaide del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, Mario Sánchez, informó: “Los detenidos serán evaluados por profesionales de la salud para luego ser alojados en las diferentes unidades, bajo un régimen cerrado”.