Arranca abril con calor y humedad en Tucumán: la máxima superará los 30 grados y se esperan lluvias aisladas El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles agobiante para el inicio del nuevo mes en la provincia. Tras una mañana sumamente pesada, las condiciones desmejorarán hacia la tarde con la llegada de precipitaciones.

El cuarto mes del año comienza con un clima que mantiene las características típicas del final del verano tucumano. Para este miércoles 1 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada marcada por las altas temperaturas, un alto porcentaje de humedad y la inestabilidad latente en San Miguel de Tucumán y sus alrededores.

Quienes deban salir de casa este miércoles deberán estar preparados para un clima cambiante: ropa liviana para soportar el calor, pero sin olvidar el paraguas para la segunda mitad del día.

El pronóstico detallado para este miércoles

Mañana pesada y húmeda: La jornada comenzó con el cielo parcialmente nublado y una marca térmica base de 24 grados . El ambiente se percibe sofocante desde temprano debido a una humedad del 87 por ciento , aunque la visibilidad se mantiene en buenas condiciones. Los vientos soplan desde el sector norte a una velocidad regular de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La jornada comenzó con el cielo y una marca térmica base de . El ambiente se percibe sofocante desde temprano debido a una , aunque la visibilidad se mantiene en buenas condiciones. Los vientos soplan desde el sector norte a una velocidad regular de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Tarde inestable y calurosa: Pasado el mediodía, el panorama cambiará y el paraguas será necesario. El reporte oficial advierte sobre la llegada de lluvias aisladas . A pesar de las precipitaciones, el calor no cederá y la temperatura máxima trepará hasta los 31 grados . El viento continuará soplando desde el norte manteniendo su intensidad (13 a 22 km/h).

Pasado el mediodía, el panorama cambiará y el paraguas será necesario. El reporte oficial advierte sobre la llegada de . A pesar de las precipitaciones, el calor no cederá y la temperatura máxima trepará hasta los . El viento continuará soplando desde el norte manteniendo su intensidad (13 a 22 km/h). Noche con leve descenso térmico: Hacia el cierre de la jornada, la temperatura descenderá ligeramente hasta ubicarse en los 26 grados. Las probabilidades de lluvia disminuirán de manera considerable (ubicándose en el orden del 10 por ciento), mientras que los vientos se mantendrán del sector norte con la misma velocidad constante de entre 13 y 22 km/h.