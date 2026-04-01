La pobreza en Tucumán llegó al 23,6% a fines de 2025 El aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo registró los niveles más bajos de vulnerabilidad en la región NOA, acompañando una tendencia nacional donde el crecimiento de los ingresos superó el aumento de las canastas básicas.

En el aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo, la incidencia de la pobreza al cierre del segundo semestre de 2025 alcanzó al 23,6% de las personas (220.127 individuos), mientras que la indigencia se situó en el 3,2% (29.634 personas). Estas cifras, difundidas por el INDEC, marcan una mejora sustancial respecto al primer semestre de 2025, cuando la pobreza afectaba al 30,8% de la población tucumana, lo que representa un descenso de 7,2 puntos porcentuales en solo seis meses. Si se analiza la evolución interanual, la recuperación es aún más profunda: en el segundo semestre de 2024, Tucumán registraba un 40,8% de personas pobres, lo que implica una caída de 17,2 puntos porcentuales en el último año. En materia de indigencia, el aglomerado pasó del 7,3% registrado a fines de 2024 al 3,2% actual, logrando reducir este indicador a menos de la mitad en el término de doce meses.

Esta performance posiciona a Tucumán como la jurisdicción con menores registros de pobreza e indigencia dentro de la región Noroeste (NOA). En comparación, otros aglomerados de la zona muestran realidades más complejas: La Rioja lidera la pobreza regional con un 36,7%, seguida por Gran Catamarca (35,7%), Salta (29,7%), Santiago del Estero-La Banda (29,4%) y Jujuy-Palpalá (26,6%). De este modo, Tucumán se ubica no solo por debajo del promedio regional del NOA (28,4%), sino también por debajo de la media nacional para los 31 aglomerados urbanos.

A nivel nacional, la pobreza en Argentina alcanzó al 28,2% de las personas en el segundo semestre de 2025, lo que representa a unos 8,5 millones de ciudadanos en los centros urbanos relevados. Este resultado implica una baja de 3,4 puntos porcentuales respecto al semestre anterior (31,6%). Por su parte, la indigencia nacional se ubicó en el 6,3%, afectando a 1,9 millones de personas. La explicación técnica de esta mejora reside en que, durante el periodo estudiado, el ingreso total familiar aumentó en promedio un 18,3%, superando ampliamente el incremento de la canasta básica alimentaria (11,9%) y de la canasta básica total (11,3%).

A pesar de la tendencia positiva, el informe del INDEC advierte sobre la persistencia de brechas etarias críticas. La población infantil (de 0 a 14 años) sigue siendo la más vulnerable, con un 41,3% de niños y niñas bajo la línea de pobreza a nivel nacional. En contraste, el grupo de 65 años y más presenta la menor incidencia, con un 9,7%. Geográficamente, además de la mejora en el NOA, se destacan las regiones de Patagonia (25,4%) y la Pampeana (26,2%) como las zonas con menores niveles de pobreza, mientras que el Noreste (32,7%) y Cuyo (32,3%) exhiben los índices más elevados de personas en situación de vulnerabilidad hacia el final de 2025.

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