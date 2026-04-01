En el aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo, la incidencia de la pobreza al cierre del segundo semestre de 2025 alcanzó al 23,6% de las personas (220.127 individuos), mientras que la indigencia se situó en el 3,2% (29.634 personas). Estas cifras, difundidas por el INDEC, marcan una mejora sustancial respecto al primer semestre de 2025, cuando la pobreza afectaba al 30,8% de la población tucumana, lo que representa un descenso de 7,2 puntos porcentuales en solo seis meses. Si se analiza la evolución interanual, la recuperación es aún más profunda: en el segundo semestre de 2024, Tucumán registraba un 40,8% de personas pobres, lo que implica una caída de 17,2 puntos porcentuales en el último año. En materia de indigencia, el aglomerado pasó del 7,3% registrado a fines de 2024 al 3,2% actual, logrando reducir este indicador a menos de la mitad en el término de doce meses.
Esta performance posiciona a Tucumán como la jurisdicción con menores registros de pobreza e indigencia dentro de la región Noroeste (NOA). En comparación, otros aglomerados de la zona muestran realidades más complejas: La Rioja lidera la pobreza regional con un 36,7%, seguida por Gran Catamarca (35,7%), Salta (29,7%), Santiago del Estero-La Banda (29,4%) y Jujuy-Palpalá (26,6%). De este modo, Tucumán se ubica no solo por debajo del promedio regional del NOA (28,4%), sino también por debajo de la media nacional para los 31 aglomerados urbanos.
A nivel nacional, la pobreza en Argentina alcanzó al 28,2% de las personas en el segundo semestre de 2025, lo que representa a unos 8,5 millones de ciudadanos en los centros urbanos relevados. Este resultado implica una baja de 3,4 puntos porcentuales respecto al semestre anterior (31,6%). Por su parte, la indigencia nacional se ubicó en el 6,3%, afectando a 1,9 millones de personas. La explicación técnica de esta mejora reside en que, durante el periodo estudiado, el ingreso total familiar aumentó en promedio un 18,3%, superando ampliamente el incremento de la canasta básica alimentaria (11,9%) y de la canasta básica total (11,3%).
A pesar de la tendencia positiva, el informe del INDEC advierte sobre la persistencia de brechas etarias críticas. La población infantil (de 0 a 14 años) sigue siendo la más vulnerable, con un 41,3% de niños y niñas bajo la línea de pobreza a nivel nacional. En contraste, el grupo de 65 años y más presenta la menor incidencia, con un 9,7%. Geográficamente, además de la mejora en el NOA, se destacan las regiones de Patagonia (25,4%) y la Pampeana (26,2%) como las zonas con menores niveles de pobreza, mientras que el Noreste (32,7%) y Cuyo (32,3%) exhiben los índices más elevados de personas en situación de vulnerabilidad hacia el final de 2025.
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