Arranca la semana con inestabilidad: lloviznas, vientos del sur y chaparrones para este lunes en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana pasado por agua y con mucha humedad en la provincia. La máxima apenas llegará a los 24 grados, pero el ambiente se mantendrá pesado y ventoso.

La última semana de marzo comienza sin dar tregua en materia climática. Para este lunes 23, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada gris, ventosa y pasada por agua en San Miguel de Tucumán y sus alrededores.

Quienes salgan de casa temprano para ir a trabajar o llevar a los chicos al colegio deberán salir armados con paraguas, piloto y mucha precaución para circular, ya que la visibilidad se encuentra reducida y las calles mojadas complican el tránsito.

El pronóstico detallado para hoy:

Mañana gris y ventosa: Este lunes arrancó con lloviznas y una temperatura de 22 grados . La sensación de pesadez es absoluta debido a una humedad del 97 por ciento , acompañada por una visibilidad regular. Además, se registran vientos regulares del sector sur que corren a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia matutina oscila entre el 10 y el 40 por ciento.

Este lunes arrancó con y una temperatura de . La sensación de pesadez es absoluta debido a una , acompañada por una visibilidad regular. Además, se registran vientos regulares del sector sur que corren a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia matutina oscila entre el 10 y el 40 por ciento. Tarde de chaparrones: Pasado el mediodía, el panorama no mejorará demasiado. Se esperan chaparrones y el cielo continuará cubierto. El termómetro tendrá un repunte muy leve, marcando una temperatura máxima de 24 grados . Los vientos del sur se mantendrán constantes, soplando entre 23 y 31 km/h.

Pasado el mediodía, el panorama no mejorará demasiado. Se esperan y el cielo continuará cubierto. El termómetro tendrá un repunte muy leve, marcando una temperatura máxima de . Los vientos del sur se mantendrán constantes, soplando entre 23 y 31 km/h. Noche con mejoras: Hacia el final del día, la inestabilidad comenzará a ceder. La temperatura descenderá hasta los 20 grados y la probabilidad de precipitaciones bajará al 10 por ciento. El viento calmará su intensidad y rotará hacia el noreste, soplando a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora para cerrar la jornada.