Continúa el operativo de salud en La Madrid En el marco del operativo sanitario desplegado en la Plaza Principal de La Madrid, el Hospital Móvil continúa brindando atención médica para garantizar el acceso a la salud de la población afectada por la contingencia.

El coordinador del dispositivo, Martín Garrido, explicó que el operativo se desarrolla desde el sábado con atención diaria de 9 a 13 horas. “Estamos cubriendo la atención para asegurar que la población tenga acceso tanto a la consulta médica como a la medicación que se prescribe en el momento”, indicó.

El tráiler sanitario cuenta con un equipo integrado por un médico, un enfermero y personal administrativo, quienes se encargan de la atención, el registro de los pacientes y la entrega de medicamentos. Durante la jornada, se abordan distintas patologías, se realizan controles y se gestionan derivaciones en articulación con el En el marco del operativo sanitario desplegado en la Plaza Principal de La Madrid, el Hospital Móvil continúa brindando atención médica para garantizar el acceso a la salud de la población afectada por la contingencia., que recibe los casos de mayor complejidad y urgencias.

Además, el funcionamiento del sistema contempla la continuidad de la atención más allá del horario del tráiler. Una vez finalizada la jornada en la plaza, el hospital local permanece reforzado con profesionales médicos y de enfermería para responder a la demanda tanto diurna como nocturna.

El operativo también incluye asistencia en salud mental, con equipos que acompañan diariamente a las familias. Profesionales del área desarrollan tareas de contención y abordaje ante las situaciones complejas que atraviesa la comunidad.

Desde la coordinación destacaron que el despliegue responde a una directiva del Ministerio de Salud Pública, encabezado por el doctor Luis Medina Ruiz, con el objetivo de no dejar desatendida a la población y reforzar la presencia sanitaria durante todo el fin de semana largo, desde el sábado hasta el martes.

Asimismo, adelantaron que a partir del miércoles se intensificarán las prestaciones con la participación de especialistas de distintos programas sanitarios, en articulación con el Programa Integrado de Salud. A este trabajo conjunto se suman profesionales de distintas áreas operativas, así como también instituciones como colegios de psicólogos y de obstetricia, que colaboran con recursos humanos para ampliar la capacidad de respuesta.