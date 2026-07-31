Asumieron dos nuevos jueces en el Tribunal Oral Federal El Gobernador participó de la ceremonia de juramento de Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo como jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó este viernes de la ceremonia institucional de juramento y toma de posesión del cargo de magistrados de Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo, quienes asumieron como jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

El acto se desarrolló en la Sala de Audiencias del Tribunal y fue presidido por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Gregorio Barroetaveña. También participaron el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y la presidenta subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Marta Liliana Snopek.

Al finalizar la ceremonia, Jaldo destacó la importancia institucional de las nuevas designaciones y sostuvo que representan un avance para mejorar el acceso al servicio de justicia en la provincia.

“Hoy es un día muy importante, no solo para la Justicia Federal de la provincia de Tucumán, sino también para todos los tucumanos y tucumanas y para la región del Norte argentino”, afirmó.

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En esa linea, el Primer Mandatario remarcó que durante este año se avanzó en la cobertura de tres vacantes dentro de la Justicia Federal y señaló que la incorporación de Luna Roldán y Toledo permitirá fortalecer el funcionamiento del Tribunal Oral Federal.

“Todas estas coberturas de vacantes tienen que ver con llevar el servicio de justicia a la gente en tiempo y forma”, expresó y recordó que Tucumán era una de las provincias con mayor cantidad de cargos vacantes en el ámbito federal, situación que obligó durante años a recurrir a jueces subrogantes provenientes de otras jurisdicciones.

“Hay que agradecer a los subrogantes, porque muchos de ellos recorren cientos de kilómetros desde provincias vecinas para cubrir las vacantes que teníamos en Tucumán”, señaló.

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Jaldo indicó además que el proceso de normalización aún continúa y explicó que permanecen entre tres y cuatro cargos pendientes de cobertura, que actualmente atraviesan distintas etapas administrativas entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo de la Magistratura.

En ese marco, destacó la predisposición manifestada por el ministro de Justicia de la Nación y por el presidente de la Nación, Javier Milei, para avanzar con las designaciones, y recordó que ya existe una terna conformada para cubrir el Juzgado Federal Nº 1, con competencia electoral, a la espera de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional para el envío del pliego al Senado.

Finalmente, el Gobernador subrayó el valor institucional de las designaciones concretadas durante 2026. “Aquí se decía que hacía 20 años que no se designaba un juez. Sin embargo, este año ya juraron tres jueces en la Justicia Federal de Tucumán. Lo que no se hizo en dos décadas se pudo concretar en un año gracias a una decisión institucional y política que tuvo en cuenta las necesidades de nuestra provincia”, concluyó.

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Jaldo sostuvo que este proceso representa “un beneficio directo para todos los tucumanos y tucumanas que necesitan de la Justicia Federal”, al fortalecer la capacidad de respuesta del sistema judicial y avanzar hacia una prestación más eficiente del servicio.

Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, destacó la importancia institucional del acto realizado en Tucumán y valoró el avance en la cobertura de vacantes judiciales.

“Es un placer y un honor participar de un acto institucionalmente tan relevante. Por eso estamos hoy junto al gobernador Osvaldo Jaldo y las distintas autoridades presentes”, expresó.

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En relación con el fortalecimiento del Poder Judicial, el ministro señaló que el Gobierno nacional ya envió cerca de 200 pliegos al Senado para cubrir cargos vacantes y reconoció el trabajo de la Cámara alta por los acuerdos alcanzados en los últimos meses.

Respecto de Tucumán, confirmó que el Ministerio de Justicia analiza la terna para cubrir el Juzgado Federal Nº 1, con competencia electoral. “Hay vacantes relevantes que debemos cubrir y tengan la certeza de que en breve vamos a resolver esa designación”, afirmó.

Mahiques remarcó además que la cobertura de vacantes no solo beneficia al sistema judicial, sino principalmente a la ciudadanía. “Una Justicia sin jueces, sin magistrados y sin fiscales no es una Justicia ágil ni rápida. Cubrir esas vacantes es fundamental para brindar un mejor servicio de Justicia a la sociedad”, concluyó.

La ceremonia reunió a autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial de los ámbitos nacional y provincial, entre ellas el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva; el vocal decano Antonio Estofán; las vocales de la Corte Eleonora Rodríguez Campos y Claudia Beatriz Sbdar; el ministro público fiscal, Edmundo Jimenez; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; los jueces Mario Leal y Fernando Poviña; las senadoras Beatriz Avila y Sandra Mendoza; el ministro pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; el fiscal federal Agustín Chit; el Diputado Javier Noguera; la Fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls; Germán Alfaro, el Jefe y Subjefe de la Policía, Joaquín Girvau Olleta y Roque Yñigo.

Fuente Comunicación Tucumán