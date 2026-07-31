Viernes sin lluvias y con una máxima de 25 grados: cómo estará el tiempo para cerrar el mes en la capital El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada agradable en San Miguel de Tucumán, marcada por una alta humedad durante la mañana pero sin ninguna probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para este viernes 31 de julio anticipa una jornada con temperaturas muy agradables en San Miguel de Tucumán. Según los datos oficiales, el termómetro oscilará entre una mínima de 14 grados y una máxima primaveral que alcanzará los 25 grados.

De acuerdo con el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el promedio general de humedad se ubicará en torno al 92 por ciento, acompañado por vientos leves de apenas 5 kilómetros por hora de promedio general.

Cómo estará el tiempo durante la mañana

El reporte del organismo nacional informa que para las primeras horas de este viernes no se anticipan lluvias. Durante el amanecer, la humedad tocará picos del 92 por ciento y se esperan vientos muy leves, soplando a 5 km/h desde el sector oeste.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán estables. Hacia el mediodía tampoco se registrarán precipitaciones, mientras que la humedad descenderá levemente al 84 por ciento y el viento rotará hacia el sector norte, incrementando apenas su velocidad a 8 kilómetros por hora.

MIRA TAMBIÉN Ruta 307: un siniestro vial dejó la calzada resbaladiza y obligó a emitir una alerta

El pronóstico para la tarde y la noche

Para la franja vespertina, el SMN indica que el tiempo continuará siendo apacible en la capital tucumana. No se contemplan precipitaciones para la tarde y se esperan vientos leves de 12 km/h provenientes del sector sur.

Finalmente, para la noche que marcará el cierre de este viernes, el cielo se mantendrá libre de lluvias. La temperatura irá en paulatino descenso y habrá vientos suaves de 11 km/h soplando desde el oeste.