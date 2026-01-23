Asumieron las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros El gobernador Osvaldo Jaldo tomó juramento a Guillermo Norry como interventor y a Antonio Bustamante como subinterventor de la entidad. El acto se desarrolló en el Salón Blanco tras la salida de la conducción anterior.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este viernes el acto de asunción de las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros (CPA) en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. La ceremonia formalizó la designación de Guillermo Norry como interventor y de Antonio Bustamante como subinterventor de la institución.

El recambio en la cúpula del organismo crediticio se produjo menos de 24 horas después de que el ministro de Economía, Daniel Abad, solicitara las renuncias de quienes se desempeñaban en esos cargos, José Díaz y Darío Amatti.

El acto protocolar comenzó pasadas las 10 de la mañana.

