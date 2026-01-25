Domingo de calor y nubes en Tucumán: la máxima trepará a los 32 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada pesada para este 25 de enero. Con una humedad superior al 90% y vientos del sector norte, el ambiente se mantendrá cálido, aunque sin previsión de lluvias importantes.

San Miguel de Tucumán amanece este domingo 25 de enero con un clima propio del verano norteño: húmedo y nublado. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará mayormente estable, con un marcado ascenso de la temperatura hacia la tarde, alcanzando una máxima de 32 grados.

Durante la mañana, el termómetro rondará los 24 grados bajo un cielo mayormente nublado. La humedad se ubica en un elevado 93 por ciento, lo que incrementa la sensación de pesadez en el ambiente. Los vientos soplan desde el sector norte con una intensidad moderada, entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que la visibilidad se mantiene buena.

Tarde calurosa

Para después del mediodía, se espera que la nubosidad disminuya levemente, dejando el cielo parcialmente nublado. El viento rotará al sector noreste reduciendo su velocidad (entre 7 y 12 km/h), y la temperatura alcanzará su pico máximo de 32 grados. A diferencia de días anteriores, no se esperan precipitaciones durante las horas de sol.

Hacia la noche, el clima se tornará más agradable con una temperatura de 25 grados. Los vientos serán casi imperceptibles, provenientes del sudoeste (0 a 2 km/h). La probabilidad de lluvia para el cierre del fin de semana es mínima, ubicándose apenas en el 10 por ciento.