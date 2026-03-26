Atraparon a una mujer con un arma cargada y varias dosis de drogas Según lo informado por el comisario principal Diego Santillán Lezcano, el procedimiento tuvo lugar en calle Manuel Estrada de esa ciudad.

Sucedió el miércoles, cerca de las cinco de la tarde, cuando un equipo de DIDROP Las Talitas recorría preventivamente la zona y notaron la presencia de una mujer quien intentaba ocultar algo entre sus ropas.

Tras un breve seguimiento, la sospechosa fue interceptada y durante el palpado descubrieron un revolver calibre 22 cargado y 7 ravioles de cocaína.

Ante el hallazgo, se comunicó lo sucedido a la UFINAR y desde esa oficina ordenaron incautar las drogas, en tanto el arma quedó secuestrada por orden de la Fiscalía en lo Criminal en Turno. Además, se dictaron medidas privativas de la libertad en contra de la mujer, quien será investigada por la procedencia del arma y por infracción a la Ley de Estupefacientes y Narcomenudeo.

Fuente Comunicación Tucumán