Iniciaron las audiencias públicas para reformar el Código de Planeamiento de la Capital La jefa municipal abrió en la sede del Concejo Deliberante el debate para la actualización de la normativa urbanística vigente desde 1998. El proceso apunta a definir el crecimiento de la ciudad con una mirada metropolitana y participación ciudadana.

Este jueves se realizó en la sede del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán la primera audiencia pública para iniciar el debate sobre la reforma del Código de Planeamiento Urbano, una normativa clave para definir cómo crecerá la ciudad en las próximas décadas.

La actividad fue encabezada por la intendente Rossana Chahla y el presidente del cuerpo deliberativo, Fernando Juri, con la presencia de vecinos, especialistas, organizaciones intermedias, colegios profesionales y universidades, quienes participaron de esta instancia inicial. Durante la audiencia se presentó un diagnóstico sobre la situación actual del desarrollo urbano de la capital tucumana y su área metropolitana.

El proyecto contempla una visión metropolitana, con foco en la descentralización, la sostenibilidad, la movilidad inteligente y la conectividad. Además, se abordaron temas clave como infraestructura, servicios, red vial, medio ambiente, patrimonio y nuevas centralidades.

En ese marco, Chahla destacó la importancia de abrir el debate sobre el futuro de la capital y señaló que el proceso apunta a definir el modelo de ciudad para las próximas décadas. “El propósito es que, a través de la consulta pública y la participación de distintas áreas de la sociedad civil, se elabore una nueva ley urbanística que regule la planificación de la ciudad por las próximas décadas”, expresó.

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La jefa municipal recordó además que la última reforma integral del Código de Planeamiento Urbano se impulsó en 1998, por lo que consideró necesario actualizar la normativa frente a los cambios que experimentó la ciudad en los últimos años. “Hace 28 años se creó el código vigente y hoy queremos un nuevo código que sea dinámico y que esté adecuado a las necesidades de la gente y de los vecinos”, afirmó.

Tras la presentación, en diálogo con la prensa, Chahla valoró la participación de distintos sectores en el proceso de discusión. “Están representadas todas las instituciones, las universidades, las empresas y también los privados que invierten y generan trabajo. Creemos que es una gran idea comenzar hoy con esta primera etapa, que tiene que ver con el diagnóstico de la situación”, señaló.

La intendente explicó que el análisis previo es clave para definir el nuevo marco normativo. “Si no conocemos bien el problema y no tenemos los datos, es imposible planificar. Por eso es fundamental analizar cómo creció la población en los últimos 20 años y cómo va a seguir creciendo la ciudad”, indicó.

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Según planteó, la planificación urbana deberá contemplar distintos aspectos vinculados al crecimiento de la capital. “Tenemos que pensar en el desarrollo de infraestructura, en los servicios, en la sustentabilidad, en los espacios verdes y en cómo y dónde se puede construir, evitando que las excepciones sean la regla”, sostuvo.

Una visión metropolitana

Chahla también remarcó que la planificación urbana debe incorporar una mirada regional. “San Miguel de Tucumán es una ciudad metropolitana. No podemos hablar de planificación urbana sin pensar en el área metropolitana, en la movilidad, en la conectividad y en los problemas comunes con los municipios vecinos”, explicó.

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La intendenta anticipó que el proceso demandará un trabajo coordinado con otras jurisdicciones. “Tenemos que dialogar con los intendentes del área metropolitana para abordar problemas comunes y encontrar soluciones compartidas”, indicó.

Respecto de los plazos, expresó su deseo de que el nuevo marco normativo pueda concretarse este año. “Le pedí a los equipos que podamos llegar con el nuevo código para el cumpleaños de la ciudad, el 29 de septiembre. Lo importante es que se dé el debate y que este año tengamos el nuevo Código de Planeamiento”, planteó.

Un problema a resolver

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Al exponer en el Concejo, desde el Departamento Ejecutivo se remarcó que las recientes lluvias intensas volvieron a poner en evidencia los problemas estructurales en materia de drenaje pluvial. En ese contexto, Chahla recordó que se encuentran en marcha obras clave, como los desagües en el barrio 360 Viviendas y en la zona de calle Wilde y barrio Margaritas, con el objetivo de mitigar futuras inundaciones.

Finalmente, la intendente de San Miguel de Tucumán convocó a los vecinos a seguir participando de las instancias previstas para la elaboración de la nueva normativa. “Invito a los vecinos a seguir participando de las audiencias públicas de esta primera etapa. Quienes quieran acceder a más información podrán hacerlo a través del portal de la ciudad”, indicó.

Durante este proceso se propiciarán instancias de debate para alcanzar el mayor consenso posible para la modernización de la ciudad con una proyección hacia el año 2050.

En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, destacó el inicio del proceso de discusión y remarcó la importancia de construir una normativa con amplio consenso. “Con mucha expectativa y con mucha alegría estamos iniciando esta primera audiencia pública, donde el municipio presentó un diagnóstico general de la problemática que tiene nuestra capital”, afirmó.

El titular del cuerpo deliberativo sostuvo que el proceso requerirá tiempo y debate entre los distintos sectores involucrados. “Va a haber mucho debate y seguramente posiciones encontradas, porque hay distintos intereses de acuerdo con las organizaciones que participen. Por eso este proceso tendrá que llevar el tiempo que sea necesario”, señaló.

No obstante, expresó su expectativa de que el nuevo marco normativo pueda aprobarse antes de fin de año. “Esperemos que podamos lograrlo antes de fin de año, pero lo más importante es que salga el mejor código para la ciudad”, remarcó.

Juri también destacó la importancia de incorporar una mirada regional al debate urbanístico. “No podemos pensar la ciudad de manera aislada. Tenemos un Gran San Miguel donde hay otras intendencias incorporadas y muchos aspectos en común que tenemos que resolver en conjunto”, planteó.

“Un sueño colectivo”

Por su parte, el secretario de Obras Públicas del municipio, Luis Lobo Chaklián, subrayó que el proceso de reforma representa una oportunidad para proyectar el crecimiento urbano con nuevas herramientas de planificación. “Hoy han estado presentes la mayoría de los actores que intervienen en las transformaciones de la ciudad. La ciudad es un proyecto compartido, un sueño colectivo que podemos diseñar entre todos”, sostuvo.

El funcionario consideró que los cambios comenzarán a percibirse gradualmente a partir de las nuevas regulaciones urbanísticas. “Los cambios se van a empezar a ver con fuerza en la construcción de edificios, cuando empiecen a adaptarse a las nuevas normas”, explicó.

En ese sentido, señaló que el nuevo marco normativo también podría impactar en el diseño del espacio público. “Tal vez empecemos a ver veredas más anchas de lo que estábamos acostumbrados o la incorporación de energías alternativas en las construcciones”, ejemplificó.

Lobo Chaklián también remarcó la necesidad de consolidar una visión metropolitana del desarrollo urbano. “El objetivo es visualizar un área metropolitana integrada, donde todos tengamos las mismas oportunidades para acceder a una mejor calidad de vida”, afirmó.

El trabajo de la comisión

Para avanzar en el diseño de la normativa que regirá el desarrollo de la ciudad para los próximos 50 años, fue creada la comisión especial de Estudio, Evaluación y Reforma del Código de Planeamiento Urbano, que es presidida por el concejal Facundo Vargas Aignasse y se completa con los ediles Gonzalo Carrillo Leito, Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez y Carlos Arnedo.

En representación del Departamento Ejecutivo, también integran la comisión el secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián; la directora de Planificación Urbana, María Guadalupe Rearte; el subdirector del área, Marcelo Beccari; y la arquitecta Mónica Ailan.

El concejal Facundo Vargas Aignasse, presidente de la comisión especial, destacó el inicio de las audiencias públicas como parte de una nueva dinámica de trabajo del Concejo Deliberante. “Es una experiencia muy buena en lo que se refiere a esta nueva dinámica de puertas abiertas que está adquiriendo el Concejo Deliberante”, expresó.

El edil explicó que en esta primera audiencia se presentó el diagnóstico elaborado por el municipio sobre la situación actual de la ciudad. “Escuchamos al municipio, que nos brindó un diagnóstico con los datos duros sobre la realidad de San Miguel de Tucumán”, indicó.

Además, adelantó que el proceso de debate continuará con la participación de distintos sectores de la sociedad. “La idea es que tengamos al menos dos audiencias por mes y que antes de fin de año logremos tener un nuevo Código de Planeamiento Urbano”, señaló.

Sobre la dinámica de trabajo, Vargas Aignasse precisó que las instituciones podrán presentar propuestas y observaciones que luego serán analizadas en mesas técnicas. “Cada entidad hará referencias sobre los ejes temáticos y presentará sus propuestas por escrito. Después se formarán mesas de trabajo donde se debatirán las iniciativas y de allí surgirán los proyectos”, explicó.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán