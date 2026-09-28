Avanza el empadronamiento de choferes y vehículos de aplicaciones Tras reunirse con la Federación de Conductores de Taxis, el municipio anunció una campaña para informar sobre los requisitos.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán reforzará la convocatoria a los conductores de vehículos que trabajan mediante aplicaciones para que se inscriban y aporten sus datos al registro municipal, con el objetivo de identificar a los choferes y automóviles que prestan el servicio y contar con la información necesaria para avanzar posteriormente con los controles. La medida incluirá una campaña informativa sobre los requisitos que deberán cumplir los denominados “socios conductores”.

Estos temas fueron evaluados durante la reunión que mantuvo este lunes el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, con representantes de la Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán, encabezados por Julio Rodríguez, luego de las protestas protagonizadas la semana pasada por el sector.

Arnedo explicó que durante el encuentro analizaron el conflicto y acordaron avanzar con una estrategia destinada a facilitar la conformación efectiva del padrón previsto para la actividad de las plataformas digitales. “Fundamentalmente hemos podido acordar, como nos ha manifestado la intendenta en su momento con respecto al camino trazado, una campaña de información sobre la constitución de lo que va a ser el padrón municipal de plataformas digitales”, señaló el funcionario.

Se aplicará la ordenanza

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán reforzará la convocatoria a los conductores que trabajan mediante aplicaciones para que se incorporen al registro municipal. La medida busca identificar a los choferes y vehículos que prestan el servicio y avanzar luego con los controles correspondientes.

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El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, explicó que se realizará una campaña informativa para comunicar los requisitos y facilitar la inscripción de los denominados “socios conductores”. Al mismo tiempo, el Municipio continuará exigiendo a las empresas de plataformas digitales el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ordenanza N° 5.483.

La normativa, aprobada a fines de 2025, establece un esquema de registro para empresas, conductores y vehículos vinculados al transporte mediante aplicaciones. Según Arnedo, la Municipalidad mantendrá la aplicación de las disposiciones vigentes y buscará conformar efectivamente el padrón a través de la Dirección de SUTRAPA.

También continuarán los controles a los taxis

Durante la reunión con representantes de la Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán, el Municipio también ratificó que continuarán las fiscalizaciones sobre el servicio de taxis.

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Arnedo confirmó que se profundizarán los controles sobre los relojes taxímetros para detectar posibles cobros superiores a las tarifas autorizadas. El funcionario calificó el encuentro como “fructífero” y señaló que el acuerdo alcanzado apunta a dejar sin efecto las medidas de protesta que el sector tenía previstas para este miércoles.

Compás de espera

Por su parte, el titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán, Julio Rodríguez, valoró el acuerdo y sostuvo que el reclamo del sector continúa centrado en el cumplimiento integral de la Ordenanza N° 5.483 y la igualdad de condiciones entre taxis y plataformas digitales.

Rodríguez indicó que la Municipalidad comenzará a convocar directamente a los socios conductores, con material informativo sobre la documentación necesaria para completar el trámite. La campaña podría comenzar esta semana y los conductores contarían con algunos días para regularizar su situación antes de una nueva etapa de controles.

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El dirigente destacó que la conformación del padrón permitirá conocer cuántos conductores y vehículos trabajan actualmente mediante aplicaciones y quiénes son los responsables de trasladar pasajeros.

Requisitos para conductores

Entre los requisitos mencionados por Rodríguez para la inscripción figuran que los vehículos no superen los 13 años de antigüedad, contar con licencia de conducir vigente y disponer de seguro contra terceros y para pasajeros transportados.

La Federación espera ahora que el Municipio formalice mediante un acta los compromisos asumidos durante la reunión. Rodríguez consideró que la inscripción directa de los conductores representa una instancia para que quienes trabajan mediante aplicaciones puedan adecuarse a las exigencias municipales.