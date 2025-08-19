Avanza el último tramo para entregar el segundo módulo de la cárcel en Benjamín Paz Ampliará la capacidad a 1500 plazas carcelarias en su totalidad.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, en diálogo con la prensa, se refirió a la próxima inauguración de la segunda etapa del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, una obra que incluirá cuatro nuevos pabellones y permitirá ampliar la capacidad a un total de 1.500 internos.

Esta obra, que busca modernizar el sistema penitenciario provincial, forma parte del plan integral de mejoras en infraestructura carcelaria que impulsa el gobernador Osvaldo Jaldo, y posibilitará duplicar las plazas disponibles. Los cuatro pabellones nuevos tienen fecha de finalización prevista para el 30 de agosto.

Actualmente, se ultiman detalles en las unidades de alojamiento que conforman el complejo, el cual contará con ocho pabellones, áreas de visitas, espacios verdes, cocina, talleres, escuela y sectores comunitarios y recreativos.

El ministro Nazur destacó la decisión política del Gobernador de invertir en obras modernas que fortalecen el sistema de seguridad y cumplen con los estándares internacionales para el tratamiento de los reclusos. “El próximo 30 de agosto se concluirán los trabajos en los nuevos pabellones y, trabajando conjuntamente con el Ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, calculamos que la primera semana de septiembre se hará el acto de inauguración a la mañana, y a la tarde quedará a disposición del sistema penitenciario la obra”, adelantó.

El complejo contempla cinco módulos funcionales: cuatro destinados a alojamiento masculino, con sectores administrativos, escuelas, talleres, áreas médicas y espacios de culto, y un quinto módulo con régimen abierto. Toda la infraestructura estará protegida por un sistema de triple cerco de seguridad con torres de vigilancia.

Esta obra se enmarca dentro del Plan Integral de Infraestructura de Seguridad, que incluye además la construcción de la alcaidía de Las Talitas, la ampliación de la Unidad N°3 de Concepción y el Comando de Gendarmería Nacional, entre otros proyectos estratégicos.

Con estas iniciativas, el Gobierno de Tucumán reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema penitenciario y de seguridad pública, garantizando instalaciones modernas, seguras y adecuadas que promuevan tanto la reinserción social como el respeto a los derechos humanos.

Fuente Comunicación Tucumán