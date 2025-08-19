Detuvieron a cuatro sujetos que integraban una peligrosa banda delictiva Realizaban robos bajo la modalidad de entraderas y escruches.

La Policía de Tucumán detuvo este lunes a cuatro integrantes de una banda criminal sospechada de cometer robos bajo la modalidad de entraderas y escruches. Durante el operativo, los efectivos secuestraron un arma de fuego, pasamontañas y diversas herramientas utilizadas para este tipo de delitos.

El procedimiento se realizó en la intersección de Amador Lucero y Las Piedras, cuando un equipo de la División Robos y Hurtos, al mando de los comisarios Gabriel Heredia y Oscar Llanos, identificó a los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux negra. Se trató de dos tucumanos con frondosos antecedentes y dos cordobeses investigados por el robo a la tarjeta Titanio ocurrido en 2018.

Al requisar el vehículo, la Policía halló un arma de fuego, pasamontañas y elementos vinculados a robos domiciliarios. La Unidad Fiscal de turno ordenó la inmediata aprehensión de los sospechosos y el secuestro de todo el material incautado.

El comisario inspector Diego Bernachi, jefe de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Capital, destacó la importancia del operativo y aseguró: “Con este procedimiento dejamos en claro que el Gobierno, el Ministerio de Seguridad y la Policía no permitieron que personas de otras provincias cometan delitos en Tucumán”.

