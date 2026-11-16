Avanzan en una causa por robo y secuestraron drogas Un joven, apodado “Pinga”, fue demorado y afectado a una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, adhesión a la Ley de Narcomenudeo.

Este sábado, un equipo de la Comisaría El Chañar allanó dos viviendas, demoró a una persona y secuestró psicotrópicos.

Luego de que un hombre, residente del barrio El Preto, denunciara haber sufrido el robo de varias pertenencias en un momento en que su vivienda se encontraba sin moradores, personal policial realizó tareas de inteligencia que permitieron determinar la identidad del ladrón y vincular dos direcciones domiciliarias al hecho.

Fue así que los uniformados allanaron los inmuebles, ubicados en El Chañar y Alderetes, logrando recuperar algunos de los bienes sustraídos. Por otro lado, en el mismo procedimiento, también incautaron 37 ravioles de cocaína, pastillas de Clonazepam, más de $100.000 en efectivos y elementos utilizados para el fraccionamiento y venta de drogas.

Desde la UFINAR ordenaron la intervención de personal de la Dirección Drogas Peligrosas (DIDROP) Este para llevar a cabo las pericias correspondientes y constatar la naturaleza de la sustancia. Mientras tanto, la Policía continúa la investigación del caso original

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Fuente Comunicación Tucumán