Rige una alerta amarilla por tormentas en Tucumán El alerta amarilla comenzará a las 18 y se extenderá durante la madrugada del martes. El organismo recomendó tomar precauciones ante las precipitaciones y las condiciones de los caminos rurales.

La Dirección de Defensa Civil informó que rige una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Tucumán, desde las 18 de este lunes y durante la madrugada del martes.

El director del organismo, Ramón Imbert, explicó que el fenómeno podría presentar ráfagas de viento, actividad eléctrica y precipitaciones de intensidad variable en distintos sectores de la provincia.

“Tenemos alerta amarilla para a partir de las 18 horas de esta tarde. Se extendería hasta el día de mañana, durante la madrugada del día de mañana. Es una alerta amarilla para la provincia de Tucumán”, indicó.

Imbert también advirtió sobre la situación meteorológica en las provincias vecinas y señaló que Catamarca se encontraba bajo alerta naranja. En ese sentido, pidió mantener la atención ante la posibilidad de que el nivel de advertencia para Tucumán aumentara.

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Respecto de las condiciones del suelo, el funcionario explicó que la provincia presenta un nivel de saturación como consecuencia de las lluvias acumuladas durante el año. Las precipitaciones del último tiempo se mantuvieron, en términos generales, dentro de los parámetros previstos para una alerta amarilla, con un promedio de 40 milímetros en el territorio provincial, aunque se registraron sectores con mayores acumulaciones.

En relación con las características de las tormentas previstas, indicó que podrían presentarse de manera localizada, con ráfagas de viento y actividad eléctrica, además de registros de lluvia superiores al promedio estimado para este nivel de alerta: “hay que estar atentos y actuar en consecuencia a las recomendaciones”.

Por otra parte, el director de Defensa Civil advirtió sobre el estado de la red terciaria de caminos, cuyos suelos presentan saturación por las precipitaciones acumuladas durante el año. Por ese motivo, recomendó circular con precaución, especialmente durante los períodos de lluvia.

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El organismo instó a la población a mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos y respetar las recomendaciones de prevención ante la posibilidad de tormentas.

Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo al pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del SMN de hoy lunes 16 de noviembre generado a las 9:51 horas, rige una alerta amarilla para la provincia de Tucumán para esta tarde y la madrugada del martes 17 de noviembre, particularmente en el área de Burruyacú – Capital – Cruz Alta – Famaillá – Graneros – La Cocha – Leales – Simoca – Trancas – Yerba Buena – Zonas bajas de Chicligasta – Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi – Zonas bajas de Lules – Zonas bajas de Monteros – Zonas bajas de Río Chico – Zonas bajas de Tafí Viejo

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El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.