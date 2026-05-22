Beltrán Briones llega por primera vez a Tucumán en un congreso agronómico El referente en desarrollo personal y estrategia profesional cerrará el Congreso de Ecofisiología y Manejo Agronómico en Cultivo de Granos, que se realizará el 4 y 5 de junio en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la UNT.

El Congreso de Ecofisiología y Manejo Agronómico en Cultivo de Granos, organizado por Suena a Campo y el ingeniero agrónomo Lucas Cazado, tendrá lugar los días 4 y 5 de junio en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán. El encuentro está orientado a profesionales, ingenieros, asesores técnicos y productores vinculados al sector agropecuario.

El evento combinará seis minicursos especializados en ecofisiología de maíz, soja y poroto, junto con módulos de plantabilidad y tecnología de siembra, nutrición y protección de cultivos. Cada espacio contará con un docente de perfil académico y otro con experiencia técnica de campo.

El cierre del congreso tendrá un protagonista especial: Beltrán Briones, que visitará Tucumán por primera vez. Su participación apunta a trabajar el desarrollo personal y el posicionamiento profesional dentro del agro, un eje que los organizadores describen como complementario al contenido técnico. “Hoy no alcanza con producir bien, también hay que saber comunicar, posicionarse y generar valor alrededor de lo que uno hace”, señalaron desde la organización.

Las inscripciones están abiertas con opciones para asistir al congreso completo o solo al cierre.