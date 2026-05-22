La provincia se prepara para vivir un fin de semana largo cargado de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas para toda la familia. La agenda incluirá vigilias patrióticas, desfiles cívicos, festivales folklóricos, ferias de emprendedores y artesanos, recorridos guiados, espectáculos teatrales y actividades al aire libre tanto en San Miguel de Tucumán como en diferentes localidades del interior, invitando a tucumanos y visitantes a disfrutar de cada rincón del destino.
VIERNES 22 DE MAYO
Paseo de los Cuentos | Aguilares | 09:30 a 11:00 y 14:30 a 16:00 h | Paseo Vieja Estación
Lo que queda cuando calla el mundo | Monteros | 21:30 h | Restaurante Almendra
Ruta de la Empanada | San Miguel de Tucumán | 12:00 h | Laprida 50
City Tour Museo a Cielo Abierto | San Miguel de Tucumán | 19:30 h | Laprida 50
Bus Turístico nocturno | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Laprida 50
Teatro en el Cementerio | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Cementerio Oeste
Feria Regional del Libro | San Miguel de Tucumán | 15:00 h | Plaza Independencia
Poesía en el Balcón | San Miguel de Tucumán | 17:00 h | Centro Cultural Rougés
“Las mil obras” – Día Internacional de los Museos | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Museo Timoteo Navarro
Feria Americana de Emprendedoras | Tafí Viejo | 16:00 a 20:00 h | Plaza Bartolomé Mitre
Yoga | Yerba Buena | 19:00 h | Casa del Adulto Mayor
SÁBADO 23 DE MAYO
Lagoferiantes | El Cadillal | 21:00 h | Predio Lagoferiantes
1° Concurso de Empanada de Mondongo | Colalao del Valle | Desde las 11:00 h | Calle Los Paraísos y Saucos
Encuentro Folklórico – Día Internacional de los Museos | La Ramada | 13:00 h | Museo Sanmartiniano de Tucumán
2° Encuentro Musical del Noroeste “Armonía y paisajes culturales” | Lastenia | 22:00 h | Ingenio de las Artes
Llena tu cabeza de humo | Concepción | 21:00 h | Teatro de la Estación
Movimiento Mundial de Mujeres Motociclistas | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Hostal Tucutucu
Ensamble Pop Lírico | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Centro Cultural Virla
Tarucas vs Yacaré XV | San Miguel de Tucumán | 18:00 h | Tucumán Lawn Tennis Club
Bus Turístico Especial Ciudadela | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Laprida 50
Las Luces de mi Ciudad – Edición Especial | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Salida Laprida 50
Concierto Coral por la Patria | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | MIA
Serenata en el Balcón | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Museo de la Ciudad
Gracias por la Música – Homenaje a ABBA | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Rosita Ávila
Cantata de la Memoria | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Plaza Independencia
Feria de Artesanos | Simoca | 08:00 a 16:00 h | Predio Mercedes Sosa
Taller de Bastidor | Tafí del Valle | 14:00 h | Taller de Bartolina
Entrenamiento para competencia Mini Bikers | Tafí Viejo | 11:00 h | Monte Chill
Caminata Río Escondido | Tafí Viejo | 09:00 h | Hostería Atahualpa Yupanqui
Equestrian Week – Polo y Pato | Tapia | | Tucumán Polo Club
Yoga | Yerba Buena | 15:30 h | Jardín Botánico Horco Molle
Bici Tour | Yerba Buena | 10:00 h | Oficina de Informes
Feria Ciudad Jardín | Yerba Buena | 16:00 h | Plaza Procrear
City Tour | Yerba Buena | 10:00 h | Salida Plaza Independencia
DOMINGO 24 DE MAYO
Vigilia Patriótica | Aguilares | 22:00 h | Plaza 25 de Mayo
Carrera Desafío El Cadillal | El Cadillal | Domingo | El Cadillal
Domingos Musicales | Banda del Río Salí | 17:00 h | Boulevard Reina de la Paz – Ruta 306
La Isla Confitería-Parrilla | El Cadillal | 12:00 h | El Cadillal
Acto 25 de Mayo | Concepción | 11:00 h | Plaza 25 de Mayo
Feria de Artesanos y Emprendedores | Concepción | 15:00 h | Plaza Haimes
Feria de los Emprendedores | Famaillá | 17:00 h | Paseo Parque Temático
Vigilia Patria: Grito Sagrado | Las Talitas | 20:00 h | Plaza Miguel de Azcuénaga
Trekking Soldado Maldonado | Monteros | 08:00 h | Salida Comuna Soldado Maldonado
Feria de Producción Local | Raco | 10:30 a 17:00 h | Centro Policial
Paseo Atahualpa Yupanqui | Raco | 16:00 h | Casa de la Cultura
Vigilia Patriótica | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Peatonal Congreso
Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 11:00 y 16:00 h | Laprida 50
Feria Quinto Centenario | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 23:00 h | Parque 9 de Julio
Feria de Artesanos | San Miguel de Tucumán | 16:00 a 01:00 h | Plaza Independencia
Feria Gourmet | San Miguel de Tucumán | 16:00 a 01:00 h | Plaza Independencia
Festival Proyecto MAP | San Miguel de Tucumán | Desde las 15:30 h | San Martín 1545
Showman: magia, humor y conexión | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Rosita Ávila
Domingo Patrio en la Ciudad | San Miguel de Tucumán | Desde las 16:00 h | Plaza Independencia
Gesta de Mayo | San Pablo y Villa Nougués | 19:00 h | Club San Pablo
3° Concurso de la Empanada | Tafí del Valle | Desde las 11:00 h | Plaza Principal
Feria de Emprendedores y Artesanos | Tafí Viejo | 16:00 a 22:00 h | Mercado Municipal
Observaciones Astronómicas | Tafí Viejo | Desde las 17:00 h | Hostería Atahualpa Yupanqui
Festival Tocando al Frente | Yerba Buena | 17:00 h | Predio Las Cañas
LUNES 25 DE MAYO
Celebración del 25 de Mayo | Banda del Río Salí | 15:00 h | Plaza Gral. Manuel Belgrano
6° Edición Vecinos Unidos por la Patria y la Tradición | El Cadillal | 10:00 h | Camping Comunal
Locro Patrio | El Cadillal | 13:00 h | Puerto A
Choromoro de Celeste y Blanco | Choromoro | Desde las 07:00 h | Predio de Choromoro
Acto 25 de Mayo | La Cocha | Desde las 07:00 h | Plaza 9 de Julio
Peña 344 | Monteros | 12:00 h | Quincho E28
Paseo Atahualpa Yupanqui | Raco | 09:00 h | Casa de la Cultura
Serenata por la Gesta de Mayo | San Javier | 16:30 h | Cristo Bendicente
Desfile Cívico | San Pablo y Villa Nougués | 14:00 h | Av. San Martín y Pablo Apóstol
Folclore | San Miguel de Tucumán | 18:00 h | Plaza Temática
Circuito a pie | San Miguel de Tucumán | 09:30 h | Congreso 181
Desfile Cívico Tradicionalista | Tafí Viejo | 09:00 h | Plaza Bartolomé Mitre
Gran Peña Patria | Tafí Viejo | 12:00 h | Mercado Municipal
Achis, un grupo feliz | Tafí del Valle | 14:00 h | Plaza Miguel Estévez
VIERNES Y SÁBADO
Circuito a pie | San Miguel de Tucumán | 09:30 h | Congreso 181
Circo Ánimas | San Miguel de Tucumán | Desde las 18:00 h | Catamarca y Av. Sarmiento
Peña Cultural El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Heras 50
Espectáculo Luces y Sonido | San Miguel de Tucumán | 19:30 h | Casa Histórica
SÁBADO Y DOMINGO
Feria de Emprendedores | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 00:00 h | Parque Avellaneda
Paseo Gastronómico | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 01:00 h | Parque Avellaneda
Feria de Producción Local | Raco | 10:30 a 17:00 h | Centro Policial
TODO EL FINDE / TODOS LOS DÍAS
Museo Arqueológico El Cadillal | El Cadillal | Lun a vie 10:00 a 18:00 h | sáb, dom y feriados 11:00 a 19:00 h | El Cadillal
Museo Arqueológico Los Menhires | El Mollar | Dom y lun 09:00 a 14:00 h / mar a sáb y feriados 09:00 a 19:00 h | El Mollar
Visitas guiadas a Ruinas de San José | Lules | 08:00 a 13:00 h | Ruinas de San José
Espectáculo Cristo Resplandeciente | San Javier | 19:30 y 20:00 h | Cristo Bendicente
Mapping: Aparición de la Madre de Dios | San Pedro de Colalao | 19:30 y 20:00 h | San Pedro de Colalao
2° Expo NOA | Famaillá | 09:00 a 20:00 h | Parque Industrial
Inter Muestra de Arte – Colectivo Umbral | Monteros | 10:00 a 22:00 h | Mercado Cultural Municipal
Feria de prendas artesanales | Tafí del Valle | Salón Cultural
Mayo de Autor | Yerba Buena | 16:00 a 23:00 h | Alter Point
59° Abierto del Norte Golf | Yerba Buena | Alpa Sumaj
Love Up | Yerba Buena | Todo el mes | Shopping El Portal
Taller de cerámica con Ramona Luna | Tafí del Valle | Contacto: 3815433998
Casa Histórica de la Independencia | Martes a viernes 09:00 a 13:00 h y 16:00 a 20:00 h | Congreso 141
Espectáculo Luces y Sonido | Casa Histórica de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 19:30 h | Casa Histórica