La provincia se prepara para vivir un fin de semana largo cargado de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas para toda la familia. La agenda incluirá vigilias patrióticas, desfiles cívicos, festivales folklóricos, ferias de emprendedores y artesanos, recorridos guiados, espectáculos teatrales y actividades al aire libre tanto en San Miguel de Tucumán como en diferentes localidades del interior, invitando a tucumanos y visitantes a disfrutar de cada rincón del destino.

VIERNES 22 DE MAYO

Paseo de los Cuentos | Aguilares | 09:30 a 11:00 y 14:30 a 16:00 h | Paseo Vieja Estación

Lo que queda cuando calla el mundo | Monteros | 21:30 h | Restaurante Almendra

MIRA TAMBIÉN

Ruta de la Empanada | San Miguel de Tucumán | 12:00 h | Laprida 50

City Tour Museo a Cielo Abierto | San Miguel de Tucumán | 19:30 h | Laprida 50

Bus Turístico nocturno | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Laprida 50

MIRA TAMBIÉN

Teatro en el Cementerio | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Cementerio Oeste

Feria Regional del Libro | San Miguel de Tucumán | 15:00 h | Plaza Independencia

Poesía en el Balcón | San Miguel de Tucumán | 17:00 h | Centro Cultural Rougés

MIRA TAMBIÉN

“Las mil obras” – Día Internacional de los Museos | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Museo Timoteo Navarro

Feria Americana de Emprendedoras | Tafí Viejo | 16:00 a 20:00 h | Plaza Bartolomé Mitre

Yoga | Yerba Buena | 19:00 h | Casa del Adulto Mayor

MIRA TAMBIÉN

SÁBADO 23 DE MAYO

Lagoferiantes | El Cadillal | 21:00 h | Predio Lagoferiantes

1° Concurso de Empanada de Mondongo | Colalao del Valle | Desde las 11:00 h | Calle Los Paraísos y Saucos

Encuentro Folklórico – Día Internacional de los Museos | La Ramada | 13:00 h | Museo Sanmartiniano de Tucumán

2° Encuentro Musical del Noroeste “Armonía y paisajes culturales” | Lastenia | 22:00 h | Ingenio de las Artes

Llena tu cabeza de humo | Concepción | 21:00 h | Teatro de la Estación

Movimiento Mundial de Mujeres Motociclistas | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Hostal Tucutucu

Ensamble Pop Lírico | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Centro Cultural Virla

Tarucas vs Yacaré XV | San Miguel de Tucumán | 18:00 h | Tucumán Lawn Tennis Club

Bus Turístico Especial Ciudadela | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Laprida 50

Las Luces de mi Ciudad – Edición Especial | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Salida Laprida 50

Concierto Coral por la Patria | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | MIA

Serenata en el Balcón | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Museo de la Ciudad

Gracias por la Música – Homenaje a ABBA | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Rosita Ávila

Cantata de la Memoria | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Plaza Independencia

Feria de Artesanos | Simoca | 08:00 a 16:00 h | Predio Mercedes Sosa

Taller de Bastidor | Tafí del Valle | 14:00 h | Taller de Bartolina

Entrenamiento para competencia Mini Bikers | Tafí Viejo | 11:00 h | Monte Chill

Caminata Río Escondido | Tafí Viejo | 09:00 h | Hostería Atahualpa Yupanqui

Equestrian Week – Polo y Pato | Tapia | | Tucumán Polo Club

Yoga | Yerba Buena | 15:30 h | Jardín Botánico Horco Molle

Bici Tour | Yerba Buena | 10:00 h | Oficina de Informes

Feria Ciudad Jardín | Yerba Buena | 16:00 h | Plaza Procrear

City Tour | Yerba Buena | 10:00 h | Salida Plaza Independencia

DOMINGO 24 DE MAYO

Vigilia Patriótica | Aguilares | 22:00 h | Plaza 25 de Mayo

Carrera Desafío El Cadillal | El Cadillal | Domingo | El Cadillal

Domingos Musicales | Banda del Río Salí | 17:00 h | Boulevard Reina de la Paz – Ruta 306

La Isla Confitería-Parrilla | El Cadillal | 12:00 h | El Cadillal

Acto 25 de Mayo | Concepción | 11:00 h | Plaza 25 de Mayo

Feria de Artesanos y Emprendedores | Concepción | 15:00 h | Plaza Haimes

Feria de los Emprendedores | Famaillá | 17:00 h | Paseo Parque Temático

Vigilia Patria: Grito Sagrado | Las Talitas | 20:00 h | Plaza Miguel de Azcuénaga

Trekking Soldado Maldonado | Monteros | 08:00 h | Salida Comuna Soldado Maldonado

Feria de Producción Local | Raco | 10:30 a 17:00 h | Centro Policial

Paseo Atahualpa Yupanqui | Raco | 16:00 h | Casa de la Cultura

Vigilia Patriótica | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Peatonal Congreso

Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 11:00 y 16:00 h | Laprida 50

Feria Quinto Centenario | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 23:00 h | Parque 9 de Julio

Feria de Artesanos | San Miguel de Tucumán | 16:00 a 01:00 h | Plaza Independencia

Feria Gourmet | San Miguel de Tucumán | 16:00 a 01:00 h | Plaza Independencia

Festival Proyecto MAP | San Miguel de Tucumán | Desde las 15:30 h | San Martín 1545

Showman: magia, humor y conexión | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Rosita Ávila

Domingo Patrio en la Ciudad | San Miguel de Tucumán | Desde las 16:00 h | Plaza Independencia

Gesta de Mayo | San Pablo y Villa Nougués | 19:00 h | Club San Pablo

3° Concurso de la Empanada | Tafí del Valle | Desde las 11:00 h | Plaza Principal

Feria de Emprendedores y Artesanos | Tafí Viejo | 16:00 a 22:00 h | Mercado Municipal

Observaciones Astronómicas | Tafí Viejo | Desde las 17:00 h | Hostería Atahualpa Yupanqui

Festival Tocando al Frente | Yerba Buena | 17:00 h | Predio Las Cañas

LUNES 25 DE MAYO

Celebración del 25 de Mayo | Banda del Río Salí | 15:00 h | Plaza Gral. Manuel Belgrano

6° Edición Vecinos Unidos por la Patria y la Tradición | El Cadillal | 10:00 h | Camping Comunal

Locro Patrio | El Cadillal | 13:00 h | Puerto A

Choromoro de Celeste y Blanco | Choromoro | Desde las 07:00 h | Predio de Choromoro

Acto 25 de Mayo | La Cocha | Desde las 07:00 h | Plaza 9 de Julio

Peña 344 | Monteros | 12:00 h | Quincho E28

Paseo Atahualpa Yupanqui | Raco | 09:00 h | Casa de la Cultura

Serenata por la Gesta de Mayo | San Javier | 16:30 h | Cristo Bendicente

Desfile Cívico | San Pablo y Villa Nougués | 14:00 h | Av. San Martín y Pablo Apóstol

Folclore | San Miguel de Tucumán | 18:00 h | Plaza Temática

Circuito a pie | San Miguel de Tucumán | 09:30 h | Congreso 181

Desfile Cívico Tradicionalista | Tafí Viejo | 09:00 h | Plaza Bartolomé Mitre

Gran Peña Patria | Tafí Viejo | 12:00 h | Mercado Municipal

Achis, un grupo feliz | Tafí del Valle | 14:00 h | Plaza Miguel Estévez

VIERNES Y SÁBADO

Circuito a pie | San Miguel de Tucumán | 09:30 h | Congreso 181

Circo Ánimas | San Miguel de Tucumán | Desde las 18:00 h | Catamarca y Av. Sarmiento

Peña Cultural El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Heras 50

Espectáculo Luces y Sonido | San Miguel de Tucumán | 19:30 h | Casa Histórica

SÁBADO Y DOMINGO

Feria de Emprendedores | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 00:00 h | Parque Avellaneda

Paseo Gastronómico | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 01:00 h | Parque Avellaneda

Feria de Producción Local | Raco | 10:30 a 17:00 h | Centro Policial

TODO EL FINDE / TODOS LOS DÍAS

Museo Arqueológico El Cadillal | El Cadillal | Lun a vie 10:00 a 18:00 h | sáb, dom y feriados 11:00 a 19:00 h | El Cadillal

Museo Arqueológico Los Menhires | El Mollar | Dom y lun 09:00 a 14:00 h / mar a sáb y feriados 09:00 a 19:00 h | El Mollar

Visitas guiadas a Ruinas de San José | Lules | 08:00 a 13:00 h | Ruinas de San José

Espectáculo Cristo Resplandeciente | San Javier | 19:30 y 20:00 h | Cristo Bendicente

Mapping: Aparición de la Madre de Dios | San Pedro de Colalao | 19:30 y 20:00 h | San Pedro de Colalao

2° Expo NOA | Famaillá | 09:00 a 20:00 h | Parque Industrial

Inter Muestra de Arte – Colectivo Umbral | Monteros | 10:00 a 22:00 h | Mercado Cultural Municipal

Feria de prendas artesanales | Tafí del Valle | Salón Cultural

Mayo de Autor | Yerba Buena | 16:00 a 23:00 h | Alter Point

59° Abierto del Norte Golf | Yerba Buena  | Alpa Sumaj

Love Up | Yerba Buena | Todo el mes | Shopping El Portal

Taller de cerámica con Ramona Luna | Tafí del Valle | Contacto: 3815433998

Casa Histórica de la Independencia | Martes a viernes 09:00 a 13:00 h y 16:00 a 20:00 h | Congreso 141

Espectáculo Luces y Sonido | Casa Histórica de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 19:30 h | Casa Histórica

Agenda fin de semana patrio Tucumán