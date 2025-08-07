Benja recibirá asistencia del Ministerio de Salud para su tratamiento en Buenos Aires El pequeño Benjamín, conocido por la emotiva historia que conmovió a miles de tucumanos a través de redes sociales, finalmente recibirá el apoyo del Estado provincial. El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó que brindará asistencia para que Benja pueda viajar a Buenos Aires y continuar con su tratamiento médico especializado.

Benjamín, un niño tucumano que hasta hace poco llevaba una vida normal, fue diagnosticado con una distonía de origen aún no determinado, una condición neurológica poco frecuente que le impide caminar y lo obliga a permanecer en silla de ruedas. Su historia se viralizó gracias a un reel difundido en redes sociales por su madre, donde pedía ayuda urgente para conseguir atención médica adecuada fuera de la provincia.

El video generó una ola de solidaridad y también captó la atención de las autoridades sanitarias. En las últimas horas, el ministro de Salud de Tucumán tomó contacto con la familia y se comprometió a gestionar el traslado y los estudios de Benjamín en un hospital especializado de Buenos Aires.

“Sabemos que es un caso delicado y que la familia necesita acompañamiento integral. Vamos a garantizar el traslado, la asistencia médica y todo lo necesario para que Benja tenga la atención que merece”, señalaron desde la cartera sanitaria.

La familia agradeció públicamente el acompañamiento y la repercusión que tuvo la campaña, y pidió que se siga compartiendo la historia para concientizar sobre la distonía y la importancia de la detección temprana.

Benjamín ahora espera ser atendido por un equipo médico especializado en el Hospital Garrahan, centro de referencia nacional para este tipo de patologías.