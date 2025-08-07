Benjamín, un niño tucumano que hasta hace poco llevaba una vida normal, fue diagnosticado con una distonía de origen aún no determinado, una condición neurológica poco frecuente que le impide caminar y lo obliga a permanecer en silla de ruedas. Su historia se viralizó gracias a un reel difundido en redes sociales por su madre, donde pedía ayuda urgente para conseguir atención médica adecuada fuera de la provincia.
El video generó una ola de solidaridad y también captó la atención de las autoridades sanitarias. En las últimas horas, el ministro de Salud de Tucumán tomó contacto con la familia y se comprometió a gestionar el traslado y los estudios de Benjamín en un hospital especializado de Buenos Aires.
“Sabemos que es un caso delicado y que la familia necesita acompañamiento integral. Vamos a garantizar el traslado, la asistencia médica y todo lo necesario para que Benja tenga la atención que merece”, señalaron desde la cartera sanitaria.
La familia agradeció públicamente el acompañamiento y la repercusión que tuvo la campaña, y pidió que se siga compartiendo la historia para concientizar sobre la distonía y la importancia de la detección temprana.
Benjamín ahora espera ser atendido por un equipo médico especializado en el Hospital Garrahan, centro de referencia nacional para este tipo de patologías.