Ruta 307: corte total por hielo acumulado entre El Infiernillo y el km 115 La Ruta Provincial 307, principal vía de acceso a los Valles Calchaquíes, fue cerrada al tránsito desde la madrugada de este jueves a la altura del kilómetro 73, en la zona de El Infiernillo, debido a la presencia de hielo sobre la calzada. La medida se mantendrá por tiempo indeterminado, según informaron autoridades de Vialidad Provincial.

La interrupción total del tránsito responde a la combinación de bajas temperaturas y precipitaciones acumuladas durante las últimas horas, que generaron condiciones de alta peligrosidad en el tramo comprendido entre los kilómetros 73 y 115.

Personal policial de las comisarías de Amaicha del Valle y Colalao del Valle permanece apostado en el lugar para garantizar la seguridad y advertir a los conductores que intentan circular por la zona.

Desde Vialidad Provincial recomendaron a quienes tengan previsto viajar hacia los Valles, mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar transitar hasta que las condiciones climáticas mejoren y se pueda garantizar la seguridad en la ruta.