La interrupción total del tránsito responde a la combinación de bajas temperaturas y precipitaciones acumuladas durante las últimas horas, que generaron condiciones de alta peligrosidad en el tramo comprendido entre los kilómetros 73 y 115.
Personal policial de las comisarías de Amaicha del Valle y Colalao del Valle permanece apostado en el lugar para garantizar la seguridad y advertir a los conductores que intentan circular por la zona.
Desde Vialidad Provincial recomendaron a quienes tengan previsto viajar hacia los Valles, mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar transitar hasta que las condiciones climáticas mejoren y se pueda garantizar la seguridad en la ruta.
