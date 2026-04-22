Bomberos lograron controlar un incendio en un edificio del centro tucumano En el interior de la vivienda se encontraban dos menores de edad, de 12 y 15 años. Ambos resultaron ilesos.

Un descuido doméstico generó momentos de tensión en un edificio ubicado en calle Muñecas al 400, en el corazón de San Miguel de Tucumán. El fuego se originó en una de las habitaciones de un departamento del segundo piso, lo que motivó la intervención policial.

Según el informe oficial, el siniestro se produjo en la unidad “D” del segundo piso de Muñecas 436. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que las llamas se habían originado sobre un colchón.

El motivo que originó el fuego fue un secador de pelo que había quedado encendido y olvidado sobre la cama, lo que generó una combustión inmediata.

En el interior de la vivienda se encontraban dos menores de edad, de 12 y 15 años. A pesar del humo y el daño material en el dormitorio, ambos resultaron ilesos y no fue necesaria la atención médica de urgencia. Bomberos y personal policial trabajaron en el lugar para asegurar el inmueble y ventilar los ambientes.

Fuente La Gaceta