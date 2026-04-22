Jaldo recibió al ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti El gobernador de Tucumán destacó la importante agenda que desarrolló el magistrado en su vista.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió hoy al mediodía en Casa de Gobierno al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

El mandatario tucumano mantuvo una reunión protocolar interpoderes con el juez del máximo tribunal del país, a quien agradeció su presencia en la provincia y destacó la importante agenda que desarrolló en su vista.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, visitó Tucumán y participó de una charla abierta en la Federación Económica de Tucumán, donde se dieron cita profesionales, empresarios y dirigentes.

Durante su exposición, Lorenzetti hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica como base para el desarrollo económico. Además, destacó que el diálogo es una herramienta clave para avanzar en contextos de alta complejidad, en una conferencia centrada en los cambios de época y los desafíos del futuro.

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En ese marco, advirtió sobre una creciente desconexión entre las instituciones y las demandas sociales emergentes, lo que dificulta dar respuestas a los problemas actuales. También abordó el impacto de la inteligencia artificial, los cambios ambientales y las transformaciones sociales, subrayando la necesidad de una rápida adaptación frente a estos procesos.

En relación al liderazgo, sostuvo que los modelos tradicionales han quedado rezagados, lo que obliga a repensar las formas de conducción y la construcción de proyectos comunes. La charla estuvo basada en su libro El liderazgo del caos: cómo reconstruir un proyecto común en un mundo fragmentado.