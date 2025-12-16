Bomberos rescataron a una joven de 17 años que se arrojó desde el puente

El personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía intervino en la noche del lunes en el rescate de una joven de 17 años que se había arrojado desde el puente de avenida Sarmiento y calle Catamarca, en la Capital.

El rescate fue supervisado por el director General de Bomberos, Comisario Mayor Gabriel López, y la subdirectora, Comisario Principal Adriana Ramos.