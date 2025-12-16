Personal policial secuestró más de 100 dosis de cocaína y detuvo a una pareja En el marco de un allanamiento realizado este lunes en el Barrio Alejandro Heredia, los efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Capital desarticularon un “kiosco” de venta de drogas y aprehendieron a una pareja por narcomenudeo.

La investigación fue llevada a cabo por personal de la Dirección Drogas Peligrosas Capital, en la tarde de este lunes en una vivienda que había sido allanada por el mismo delito con anterioridad; en esta ocasión dos personas resultaron detenidas

El comisario mayor Rufino Medina, subdirector de la DIGEDROP, se refirió al resultado de la investigación, “cumpliendo con las directivas emanadas desde el Ministerio de Seguridad, y Jefatura de Policía de no bajar los brazos en la lucha contra el flagelo de la venta de drogas; hoy un equipo de la Didrop Capital llevó a cabo una medida de allanamiento en el pasaje Díaz Vélez al 3100. Este inmueble estaba sospechado de venta de sustancias prohibidas y las tareas de campo no dejaron dudas: efectivamente en este domicilio se estaban comercializando estupefacientes. Luego de la irrupción se produjo el secuestro de 126 ravioles de cocaína, 15 bochitas con igual sustancia, dinero en efectivo, balanzas de precisión y 6 celulares; además logramos la aprehensión de los principales de los principales investigados, una mujer de 34 años y un joven de 25 años”, detalló Medina

Por su parte el subcomisario Pablo Abad, brindó detalles de la causa, “la Unidad Fiscal de Narcomenudeo nos designa la tarea de realizar una investigación en este domicilio, por este motivo un equipo de calle de la Didrop Capital vino al terreno y a pesar de las dificultades, debido a que las personas consumidoras deambulan en las inmediaciones, se pudo recolectar los elementos que demuestran que aquí estamos ante un kiosquito de venta de sustancia. Hasta este lugar llegaban las personas consumidoras y realizaban la compra de sustancias como cocaína” precisó Abad, al tiempo que agregó que las tareas de campo permitieron obtener los elementos probatorios que resultaron la clave para que la Justicia ordenara allanar el lugar; además señaló que esta vivienda había sido allanada con anterioridad e incluso uno de sus ocupantes, ahora detenido, también posee antecedentes judiciales por este tipo de delitos.

Fuente Comunicación Tucumán