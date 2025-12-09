Burlando se matriculó en el colegio de abogados de Tucumán El abogado Fernando Burlando afirmó que uno de sus primeros ejes de trabajo en la provincia será impulsar una investigación por presunta censura previa en resoluciones oficiales. Anticipó que también presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El abogado Fernando Burlando finalizó este jueves los trámites correspondientes a su matriculación mayor en Tucumán y aseguró que, una vez completada la documentación, comenzará a intervenir en diversas causas de interés público.

Consultado sobre cuáles serán los primeros temas en los que trabajará como abogado ya matriculado, Burlando señaló que uno de los aspectos que más le preocupa “tiene que ver con la censura previa”, a la que calificó como “un problema gravísimo para la sociedad argentina y tucumana”. Explicó que impulsará una medida cautelar y solicitará que se investiguen las resoluciones emitidas por funcionarios que, según consideró, podrían estar afectando derechos esenciales vinculados a la libertad de expresión.

“Vamos a escuchar a los funcionarios que participaron de esas decisiones para que se investigue no sólo en Tucumán, sino también en otras jurisdicciones”, sostuvo. En ese sentido, confirmó que presentará la misma denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), replicando los argumentos que expondrá en la provincia.

Ante la consulta sobre si también intervendrá en la causa Vélez, Burlando evitó dar definiciones y remarcó que, por el momento, su prioridad es avanzar con las acciones referidas a la presunta censura. “No podemos permitirnos un retroceso de décadas, ni de cien años; estamos volviendo miles de años atrás. Los funcionarios deben estar sometidos a la crítica, incluso a la crítica exagerada”, afirmó.

El abogado sostuvo que la propia Corte Suprema de la Nación reconoce que las autoridades tienen un nivel de exposición mayor y, por lo tanto, deben aceptar cuestionamientos públicos. “Lo más importante para nosotros es lo que afecta a la sociedad tucumana y argentina. No podemos quedarnos callados frente a medidas que limitan derechos esenciales”, cerró.