Prisión preventiva para el presunto autor del homicidio de Carlos Germán Herrera Walter Ricardo Peralta es señalado por el Ministerio Fiscal como autor del homicidio de Carlos Germán Herrera, asesinado durante un asalto en la zona sur de la capital tucumana.

La Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, logró este lunes 8 de diciembre que Walter Ricardo Peralta (27), conocido como “Semilla”, quede detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación por el crimen de Carlos Germán Herrera (45). La medida cautelar fue dictada por un plazo de cuatro meses durante una audiencia multipropósito realizada esta mañana.

Según expuso el auxiliar de fiscal, Lucas Maggio, el hecho ocurrió el domingo 7 de diciembre alrededor de las 4.00 de la madrugada, en calle Alsina al 3200, al suroeste de San Miguel de Tucumán. De acuerdo con la teoría del caso, Herrera se encontraba a bordo de su automóvil Ford Fiesta Max cuando fue interceptado por Peralta, quien habría intentado robarle el teléfono celular.

Durante el forcejeo, el acusado le efectuó un disparo a corta distancia con un arma de fuego, impactando en el flanco izquierdo del abdomen de la víctima. Herrera fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde falleció horas después pese a los esfuerzos médicos. Peralta, en tanto, se dio a la fuga y fue aprehendido más tarde, alrededor de las 11.00, frente a su domicilio.

En la audiencia, Maggio imputó formalmente a Peralta por el delito de homicidio en ocasión de robo, en calidad de autor. Además, enumeró las principales pruebas reunidas por el Ministerio Fiscal, entre ellas cuatro testimonios que señalan de manera directa al sospechoso.

Al solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía argumentó la existencia de riesgos procesales, específicamente peligro de fuga y posibilidad de entorpecer la investigación. Tras evaluar los planteos, el juez interviniente hizo lugar al pedido del MPF y ordenó el inmediato traslado del imputado al complejo penitenciario correspondiente.

La investigación continuará durante las próximas semanas con nuevas medidas de prueba para avanzar en el esclarecimiento total del caso.

Fuente Tendencia de Noticias

