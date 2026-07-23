Buscan a una mujer de 45 años que desapareció hace más de cinco días en Tucumán Desde el viernes 17 de julio no se sabe nada de la mujer de 45 años, cuyo rastro se perdió en la capital provincial. Organismos oficiales intensifican la búsqueda ante la falta de pistas.

Eloísa Viaña, una mujer de entre 45 y 50 años, desapareció el 17 de julio en Tucumán. Sus familiares y amigos denunciaron su ausencia y se activó una búsqueda urgente. La desesperación aumenta con cada minuto y solicitan colaboración ciudadana para dar con su paradero.

De acuerdo con el reporte policial la mujer tiene: contextura mediana, cabello negro y ojos oscuros. “Necesitamos tu ayuda. Cualquier información puede ser clave. Ayudanos a encontrarla”, expresó la familia de Eloísa en mensajes difundidos en redes sociales y medios locales.

El último contacto registrado con la mujer ocurrió durante la tarde del viernes, momento a partir del cual no se obtuvieron nuevos datos sobre su ubicación. La búsqueda de Eloísa movilizó a diversas áreas de la policía de Tucumán, que trabajan en colaboración con la comunidad local y organismos de emergencia.

Las autoridades difundieron un número telefónico para quienes puedan aportar datos: 3813689641. La familia insiste en la relevancia de cualquier información, incluso anónima, que ayude a avanzar en la localización de la mujer.

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Fuente Infobae