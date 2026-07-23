Eloísa Viaña, una mujer de entre 45 y 50 años, desapareció el 17 de julio en Tucumán. Sus familiares y amigos denunciaron su ausencia y se activó una búsqueda urgente. La desesperación aumenta con cada minuto y solicitan colaboración ciudadana para dar con su paradero.
De acuerdo con el reporte policial la mujer tiene: contextura mediana, cabello negro y ojos oscuros. “Necesitamos tu ayuda. Cualquier información puede ser clave. Ayudanos a encontrarla”, expresó la familia de Eloísa en mensajes difundidos en redes sociales y medios locales.
El último contacto registrado con la mujer ocurrió durante la tarde del viernes, momento a partir del cual no se obtuvieron nuevos datos sobre su ubicación. La búsqueda de Eloísa movilizó a diversas áreas de la policía de Tucumán, que trabajan en colaboración con la comunidad local y organismos de emergencia.
Las autoridades difundieron un número telefónico para quienes puedan aportar datos: 3813689641. La familia insiste en la relevancia de cualquier información, incluso anónima, que ayude a avanzar en la localización de la mujer.
Fuente Infobae