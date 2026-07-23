El ministro de Obras Públicas ratificó que Tucumán no asumirá las rutas nacionales El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, destacó el avance de las obras que impulsa el Gobierno de Tucumán en materia vial, educativa y de infraestructura estratégica. Además, informó sobre los trabajos que se ejecutan en la Terminal de Ómnibus y en establecimientos escolares durante el receso invernal.

El Gobierno de Tucumán mantiene un amplio frente de obras en toda la provincia con el objetivo de fortalecer la infraestructura, mejorar la conectividad y optimizar los servicios públicos. En ese marco, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, realizó un balance de las principales intervenciones que se ejecutan por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo.

Al referirse al alcance del plan de obras públicas, el funcionario destacó el ritmo de ejecución que sostiene la Provincia en distintos sectores. En ese sentido, expresó: “Por la administración del gobernador Osvaldo Jaldo, la provincia de Tucumán está avanzando. Tenemos más de 70 obras a lo largo y a lo ancho en el rubro que quieran nombrar. En el rubro vial, contamos con un plan histórico de recuperación de nuestra red vial provincial, con más de 170 kilómetros nuevos recuperados”.

Nazur explicó que el trabajo también se extiende a la red terciaria mediante una articulación entre distintas áreas del Estado provincial. Al respecto, sostuvo: “Si hablamos de nuestra red terciaria, lo mismo. Estamos trabajando en forma articulada entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Obras Públicas para mantener esa extensa red”.

En relación con las rutas nacionales, el ministro recordó la posición institucional fijada por el gobernador y remarcó el acompañamiento que brinda la Provincia mientras espera la intervención correspondiente del Estado nacional. “El gobernador ya dio su postura: cada jurisdicción se debe hacer cargo de las rutas que les corresponde. La Nación tiene que hacer las obras y tiene que hacer el mantenimiento en sus distintas rutas, que son más de 600 kilómetros, como así lo estamos haciendo nosotros en nuestra red vial, que tiene más de 1000 kilómetros, y vamos recuperando más del 25 por ciento”.

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Asimismo, explicó que el Gobierno provincial colabora con tareas de mantenimiento para mejorar la transitabilidad en las rutas nacionales que atraviesan Tucumán. En ese sentido, indicó: “Si bien las rutas nacionales pasan por nuestra provincia y nosotros somos los tucumanos los que circulamos por ahí, estamos colaborando con Vialidad Nacional. Estamos entregando mezcla asfáltica para los bacheos, ayudando al desmalezamiento y al mantenimiento de las rutas nacionales”.

El ministro también informó sobre el avance de la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán, una obra que ya ingresó en una nueva etapa de ejecución. Al respecto, señaló: “Ya han lanzado las obras gruesas en la terminal. Hoy nos podemos encontrar con algunas demoliciones en la playa de estacionamiento y estamos llevando adelante obras importantísimas en la terminal, porque esto viene a beneficiar a todos los tucumanos, al turismo y a todos los que circulamos por esa terminal de ómnibus”.

En materia educativa, Nazur explicó que el receso invernal permitió intensificar tareas de mantenimiento y refacción en establecimientos escolares de toda la provincia. En ese marco, expresó: “Se planificó en estas dos semanas, en los distintos establecimientos de la provincia, hacer los tipos de obra que nos permite el receso invernal, donde los chicos no asisten a la escuela por sus vacaciones. Estamos trabajando en los núcleos sanitarios, en algunos cambios de piso, en cielorrasos y también en muchas escuelas del interior, que son más de 20, con cambio de cubierta y mantenimiento de los techos y los cielorrasos”.

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Las acciones forman parte de la planificación que lleva adelante el Gobierno de Tucumán para fortalecer la infraestructura pública, mejorar la conectividad vial, optimizar los edificios escolares y avanzar con obras estratégicas que impactan de manera directa en la calidad de vida de los tucumanos.

Fuente Comunicación Tucumán