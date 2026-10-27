La Caja Popular de Ahorros transfirió fondos al Ministerio de Salud para fortalecer el sistema sanitario de Tucumán El encuentro formalizó el aporte económico que la entidad financiera destina por ley a la cartera sanitaria provincial.

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán y el Ministerio de Salud Pública de la provincia concretaron una nueva reunión de trabajo en la que se formalizó la transferencia de los fondos que, por ley, la entidad financiera destina al fortalecimiento del sistema de salud.

Del encuentro participaron el Interventor de Caja Popular, C.P.N. Guillermo Norry; el Subinterventor, Dr. Antonio Bustamante; y gerentes de la institución. Por el lado del Ministerio, estuvieron presentes el titular de la cartera, Dr. Luis Medina Ruiz; el Secretario Ejecutivo Médico, Dr. Miguel Ferre Contreras; y otros funcionarios del área.

“Ya se nos está haciendo una grata y sana costumbre trabajar con el Ministerio y su equipo. En este caso, para darle la buena noticia de que estamos dando cumplimiento a una cuestión formal: darle el aporte que por ley le corresponde a la cartera sanitaria”, señaló Norry.

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El ministro Medina Ruiz, por su parte, destacó el trabajo articulado entre organismos: “Como nos pide el gobernador Osvaldo Jaldo, trabajamos en equipo, formalizando un compromiso de la Caja Popular, donde hay un depósito de parte de los recaudados. Son fondos que van a ser dirigidos a mejorar y fortalecer nuestro sistema de salud”.