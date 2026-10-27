La Fiscal de Estado afirmó que la Constitución habilita a Jaldo a postularse Pedicone Sostuvo que el artículo 90 de la Constitución provincial es claro y anticipó que la Provincia ejercerá todas las defensas legales correspondientes.

La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, se refirió a la presentación judicial impulsada por sectores de la oposición para cuestionar la posibilidad de que el gobernador Osvaldo Jaldo se postule nuevamente y aseguró que la Constitución de Tucumán contempla esa alternativa.

Pedicone sostuvo que el artículo 90 de la Carta Magna provincial establece con claridad las condiciones para la reelección del gobernador y el vicegobernador. En ese sentido, afirmó que la Provincia defenderá la vigencia de la norma y cuestionó que la presentación se haya realizado ante la Corte nacional sin agotar previamente las instancias judiciales locales.

“El texto constitucional tiene todas las certezas que le permiten al gobernador sentirse habilitado para presentarse y ganar la próxima elección”, expresó.

La funcionaria también planteó objeciones al procedimiento elegido por los sectores opositores y señaló que, a su entender, la presentación presenta falencias formales y argumentales, además de recurrir a antecedentes jurisprudenciales de otras provincias que considera diferentes del caso tucumano.

“Vamos a defender la Constitución de Tucumán”

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La fiscal de Estado remarcó que su responsabilidad institucional es defender los intereses de la Provincia y la vigencia de su ordenamiento constitucional.

“Vamos a salir como provincia, y me toca hacerlo como fiscal de Estado, a defender la Constitución de Tucumán, ese artículo 90 con plena vigencia”, manifestó.

Asimismo, cuestionó que se haya acudido directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin transitar previamente las instancias provinciales que, según explicó, deben intervenir en la interpretación de la Constitución local.

En relación con el trámite judicial, aclaró que el expediente acaba de ingresar y que todavía deben evaluarse cuestiones vinculadas con su admisibilidad. En ese marco, anticipó que la Fiscalía de Estado preparará las defensas correspondientes si el proceso avanza.

“Desde la Fiscalía de Estado me voy a encargar personalmente de defender a Tucumán, su Constitución y sus autoridades”, afirmó.

Finalmente, Pedicone reiteró que, desde su interpretación jurídica, la eventual candidatura de Jaldo encuentra sustento en el artículo 90 de la Constitución provincial y expresó su expectativa de que la presentación opositora no prospere.

Fuente Comunicación Tucumán

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