La Vía Láctea en alta definición: la simulación más detallada hasta la fecha gracias a la Inteligencia Artificial La nueva simulación contiene 100 mil millones de partículas que representan estrellas y es 100 veces más rápida que las simulaciones anteriores. Mirá

Un equipo de científicos liderado por Keiya Hirashima del Centro RIKEN de Ciencias Teóricas y Matemáticas Interdisciplinarias en Japón creó la simulación más detallada de la Vía Láctea hasta la fecha. La simulación, que contiene 100 mil millones de partículas que representan estrellas, es 100 veces más rápida que las simulaciones anteriores y permite a los astrónomos estudiar la evolución de la galaxia en meses en lugar de décadas.

La simulación utiliza inteligencia artificial para procesar datos de supernovas y simular la expansión del remanente de la supernova en el medio interestelar a lo largo de 100 000 años. Esto permite a los científicos estudiar los efectos de los eventos de supernova en la evolución de la galaxia de manera más precisa, según un comunicado publicado en el sitio Eurekalert.org.

La nueva metodología también es más eficiente en términos de tiempo de computación. Un millón de años de simulación se renderizan en tan solo 2,78 horas, lo que significa que simular mil millones de años de evolución galáctica tomaría solo 115 días, en lugar de 36 años.

La simulación tiene implicaciones importantes para el estudio de la evolución galáctica y la formación de la Vía Láctea. También podría ser aplicada a otros campos, como el cambio climático, modelos oceánicos o meteorológicos, donde los eventos a pequeña escala influyen en procesos a mayor escala. “Creo que la integración de la IA con la computación de alto rendimiento marca un cambio fundamental en la forma en que abordamos los problemas multifísicos y multiescalares en todas las ciencias computacionales”, dijo Hirashima.