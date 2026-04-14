Cambios en el gabinete: Carlos Arnedo es el nuevo secretario de Movilidad Urbana Luego de una semana marcada por las tensiones con los empresarios del transporte y la amenaza de restricciones en el servicio, la intendenta dispuso una fuerte reestructuración en su equipo. El actual concejal saltará al Ejecutivo, mientras que Nieva quedará relegado al puesto de subsecretario.

Tras una semana de máxima tensión con la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), que incluyó amenazas de reducción de frecuencias y cruces por el estado de las unidades, el Ejecutivo municipal anunció la reestructuración de la cartera de Movilidad Urbana.

La principal novedad es el desembarco de Carlos Arnedo en el Ejecutivo. El dirigente dejará sus actuales funciones en su banca del Concejo Deliberante de la capital para escalar directamente a la plana mayor de la intendencia, asumiendo la conducción total de la Secretaría de Movilidad Urbana.

Su llegada implica el corrimiento del hasta hoy secretario, Benjamín Nieva. Lejos de abandonar la gestión, Nieva fue desplazado por la intendenta hacia un rol de menor jerarquía y, a partir de ahora, pasará a desempeñarse como subsecretario dentro de la misma área que acaba de dejar vacante.