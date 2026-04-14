La UTE Ingeco se quedó con la concesión para explotar la Terminal de Ómnibus Así lo anunció el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur. Mayor capacidad y experiencia, solidez técnica y previsibilidad económica fueron los puntos claves para que se quedara con la licitación. Protegerán la fuente laboral.

Por una mayor capacidad, solidez técnica y de antecedentes, garantizar la operatividad de obras ininterrumpida con mayor músculo económico en inversión en los primeros años y la combinación equilibrada de sus indicadores fueron los pilares por las que el Gobierno de Osvaldo Jaldo se inclinó por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Ingeco SA para otorgarle la concesión de explotación de la Terminal de Ómnibus de Tucumán en un plazo de 40 meses con una inversión que supera los 11 millones de dólares.

Respecto a los detalles técnicos y financieros de la adjudicación, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur explicó los alcances del nuevo contrato: “Ayer fue publicado el decreto donde la comisión que asesoró al Ministerio de Obras Públicas decidió que la empresa INGECO sea la mejor propuesta, con una inversión de 11,2 millones de dólares, un plazo de ejecución de obra de 40 meses y una concesión por 20 años”.

El funcionario señaló que la iniciativa busca transformar la terminal en un centro logístico moderno, similar a la estructura de una terminal aérea. Los trabajos priorizarán la comodidad del pasajero y la eficiencia en el flujo de transporte.

Sobre las mejoras específicas en el servicio y la estructura, el ministro precisó: “El proyecto contempla una sala de climatización de aproximadamente 1.000 metros y separa el tránsito de personas de larga distancia, de media y rural. Se dotará de tecnología al sector y el acceso a los andenes de larga distancia será a través de un código QR”.

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Transición operativa y estabilidad laboral

La actual administración de la terminal extendió su contrato hasta el 27 de abril para asegurar una transición ordenada. A partir de esa fecha, la nueva firma iniciará la elaboración de la documentación técnica y el proyecto ejecutivo para comenzar las tareas de infraestructura.

En relación con el futuro de los empleados que se desempeñan actualmente en el predio, el titular de la cartera de Obras Públicas llevó tranquilidad al sector: “Hablamos con el sindicato y avanzamos en ese sentido. De aproximadamente 100 personas que trabajan en la terminal, 70 decidieron continuar. Pasamos esta información a la nueva concesión para que continúe el personal idóneo que hoy lleva adelante la terminal”.

Además del impacto en el empleo, la provincia percibirá un beneficio económico directo una vez finalizadas las obras de remodelación. La empresa adjudicataria deberá abonar un canon anual que fortalecerá las arcas públicas durante el resto del período concesionado.

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Sobre el esquema de retribución hacia el Estado provincial, el ingeniero detalló: “El proyecto contempla un canon que será retribuido a la Provincia por casi medio millón de dólares en los años que queden después de que termine la obra. Ese monto representará un ingreso para Tucumán durante los próximos 16 años, aproximadamente”.

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial el decreto 726/8 (MOIyTP), que lleva la rúbrica del gobernador Osvaldo Jaldo, y establece un orden de prelación que ubica a la propuesta de Logísticas Integrales SA (7,5 millones de dólares en 48 meses) y en tercero a Catalinas Finthech Hotel SRL (7,1 millones de dólares en 48 meses).

De este modo, el Ministerio a cargo de Nazur quedó en condiciones de rubricar los contratos con la nueva concesionaria, que comenzará a operar una vez que Terminal del Tucumán SA -a cargo de la estación desde su puesta en funcionamiento, en los 90- finalice su vínculo con la Provincia, prorrogado hasta el 27 de abril próximo.

En principio, las tres firmas interesadas cumplieron con los requisitos formales para competir por esta adjudicación pero la Comisión Evaluadora, tras hacer un análisis comparativo financiero de los oferentes, recomendó escoger la propuesta de Ingeco, en unión con Rafael Blanca y Asociados SAS y Construcciones San Bonifacio SRL.

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La licitación nacional fue tramitada en un trabajo conjunto por Obras Públicas, Economía (que conduce Daniel Abad) y la Fiscalía de Estado (que lidera Gilda Pedicone).

El informe destaca “la combinación equilibrada de sus indicadores (en en el proyecto), más que por la existencia de valores extremos”. En cuanto a la capacidad técnica y de antecedentes, se advirtió que la conformación de la unión transitoria de empresas “presenta una solidez técnica superior a las demás ofertas, al integrar al estudio BMA y Asociados Arquitectos, responsables de proyectos de aeropuertos y shoppings a nivel internacional, y al Ing. Rafael Blanca, director de la construcción original de la terminal”.

Además, se indicó que la empresa “garantiza la operatividad ininterrumpida de la terminal durante las obras”, algo que también preveían las demás firmas, aunque el plan de avance de Ingeco SA y otros “está respaldado por una curva de inversión más robusta en los primeros años”. En síntesis, se marcó que se trata de “una oferta superior a los demás oferentes”.

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Acueducto Vipos y ruta 307

Nazur confirmó el avance administrativo para el inicio de los trabajos en el Acueducto de Vipos: “El Acueducto de Vipos hoy será adjudicado. El gobernador Jaldo fue a Buenos Aires por este proceso. Cuando la subsecretaría de Recursos Hídricos firme el contrato con la empresa, decidiremos la fecha de inicio de la obra”.

Finalmente, el funcionario informó sobre la regularización de la situación en la zona de alta montaña. Los trámites completados ante organismos nacionales permitirán retomar las tareas pendientes en la principal vía de acceso a los valles calchaquíes.

Respecto a la continuidad de las tareas en la zona de montaña, el ministro concluyó: “En la Ruta 307 se destrabaron papeles administrativos que llevamos adelante en Buenos Aires. En breve, se intervendrá un tramo de 900 metros que incluye un puente y la repavimentación de la calzada”.