Caos en el Complejo Belgrano: se agotaron las Tarjetas Independencia Una gran cantidad de personas se acercaron al Complejo Belgrano para poder canjear su tarjeta Ciudadana por la Independencia.

El ambiente en las inmediaciones del Complejo Belgrano se volvió tenso, cargado de frustración y enojo. Desde temprano, cientos de personas se agolparon sobre avenida Sáenz Peña, esperando canjear su Tarjeta Ciudadana por la nueva Tarjeta Independencia. Sin embargo, la entrega se vio interrumpida por una sorpresiva escasez de plásticos. Desde Aetat (Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán) confirmaron que el stock se agotó, lo que generó indignación entre los que llegaron hasta el lugar.

Según informaron desde Aetat, el operativo contemplaba el canje de 20.000 tarjetas durante tres días, pero la demanda superó lo esperado. Desde las 11 ya no dejaron pasar más personas. A última hora de este martes, se anunció que el miércoles se sumarían 3.000 tarjetas más, solo una por persona, para intentar completar la entrega.

Sin embargo, para muchos, esto no alcanza. “Vinimos desde las ocho de la mañana. Los oficiales salieron y dejaron de repartir números. A algunos les dieron, a otros no. No hubo control ni criterio”, denunció una estudiante de la Facultad de Filosofía.

Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, explicó: “Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo. El compromiso fue de 20.000 tarjetas y se está cumpliendo. Mañana se entregarán 3.000 más para cubrir la demanda restante”.

Berreta no negó la posibilidad de que haya habido errores en la logística y prometió revisar la situación. No obstante, desde adentro del complejo, se mantiene el hermetismo y los trabajadores evitan dar declaraciones públicas.

La Tarjeta Ciudadana dejará de tener validez a partir del 1° de mayo, lo que deja a muchos sin alternativa de acceso al transporte si no logran obtener la nueva tarjeta a tiempo.

