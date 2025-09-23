Capturan al acosador que era intensamente buscado por la Policía El hombre que permanecía prófugo de la Justicia por una causa de acoso y que era intensamente buscado por un equipo de la División Búsqueda y Captura de Prófugos fue capturado y detenido este martes en la provincia de Santiago del Estero.

El acusado, de 46 años, se encontraba bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica, y al incumplir con esta medida se inició un operativo en su búsqueda. Los efectivos, dirigidos por el jefe de esta División, Comisario Jorge Romano, realizaron tareas investigativas y entrevistas reservadas que derivaron en su paradero en la vecina provincia.

Con este dato, los investigadores se comunicaron con la División de Búsqueda y Captura de Prófugos de Santiago del Estero. Es así que el prófugo fue hallado en la vía pública, en el Barrio Juan Felipe Ibarra, en esa provincia. Allí fue detenido por desobediencia judicial, luego de que el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) arrojara un pedido de captura vigente desde el 22 de septiembre firmado por la jueza de Ejecución de Sentencias Centro Judicial Capital de Tucumán, Ana Escobar.

Al intervenir, las autoridades de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual ordenaron que el hombre quede detenido y alojado en la Alcaldía en esa provincia.

El exitoso accionar de los investigadores fue supervisado por el director General de Investigaciones, Comisario General Miguel Carabajal.