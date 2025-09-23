Tatiana, la niña de 9 años que intentó suicidarse, dejó el respirador y pasó a sala común La niña ingresó el 6 de septiembre; ya le quitaron el respirador y fue trasladada a una sala común con cuidados intensivos. Sus padres pidieron una interconsulta en el Hospital Fleni y abrieron una cuenta solidaria para cubrir gastos.

Tatiana, una nena de 9 años, continúa internada en el Hospital Avellaneda desde el 6 de septiembre, luego de haber intentado quitarse la vida. Tras la evolución inicial, fue retirada del respirador y trasladada a una sala común donde permanece con cuidados intensivos; únicamente sus padres están autorizados a permanecer junto a ella para control y acompañamiento.

Paula, la mamá de Tatiana, solicitó formalmente una interconsulta con el Hospital Fleni, de la provincia de Buenos Aires, ya que considera que en el establecimiento local no observa la mejoría que espera para su hija, aunque destaca y agradece la atención brindada por el equipo médico de Avellaneda. La familia busca segunda opinión y opciones terapéuticas que aporten otra mirada al cuadro.

Según relató la madre, desde julio su hija venía sufriendo situaciones de bullying en la escuela. Paula asegura contar con mensajes que respaldan sus reclamos y que en reiteradas oportunidades habló con docentes y directivos sin hallar respuesta efectiva. También intentó dialogar con las familias de las otras niñas involucradas, pero no obtuvo una solución concreta. La madre recuerda que en la última semana previa al hecho su hija había aprobado exámenes y se mostró diferente, hecho que la alertó.

Desde el 6 de septiembre los padres de Tatiana no han podido retomar sus trabajos por la situación, por lo que abrieron una cuenta para recibir ayuda de la comunidad tucumana. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al alias: tatia.emma La familia agradece cualquier aporte y el acompañamiento de la comunidad en este momento difícil.