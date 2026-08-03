Caso Lebbos: la Justicia absolvió a Virginia Mercado El tribunal dictó la absolución de la amiga de Paulina. Minutos antes del veredicto, el padre de la víctima interrumpió el proceso, cruzó con dureza a los magistrados y exigió que se investigue al exgobernador José Alperovich.

El quinto juicio por la desaparición y muerte de la estudiante de comunicación social, Paulina Lebbos, concluyó recientemente en los tribunales locales con la absolución de Virginia Mercado. La resolución fue dictada por el tribunal luego de que la propia fiscal de la causa, Marta Jerez, solicitara la absolución de la acusada, quien enfrentaba cargos por encubrimiento agravado.

La jornada judicial estuvo atravesada por momentos de extrema tensión. Antes de que se conociera el veredicto y en medio de la lectura de los alegatos, Alberto Lebbos interrumpió la audiencia para cruzar con dureza al juez Eduardo Romero Lascano y a la fiscal Jerez. Al grito de “basta de impunidad”, el padre de la víctima apuntó contra el Ministerio Público Fiscal, acusándolo de paralizar la causa que ya lleva 20 años sin que se resuelva el crimen de su hija.

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