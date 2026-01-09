Caso Manantial Sur: La fiscalía recibió el informe preliminar de autopsia El estudio médico forense realizado sobre el cuerpo de la víctima determinó que el deceso se produjo por un traumatismo craneofacial con luxación cervical. La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria continúa con la investigación del hecho.

El Ministerio Fiscal ha recibido los resultados del informe preliminar de la autopsia realizada al cadáver de Erika Antonella Álvarez (25), hallado este jueves en un basural de Manantial Sur, en la intersección de calles William Bliss y Gerónimo Helguera.

De acuerdo a las conclusiones de los peritos del Cuerpo Médico Forense, la causa de la muerte de la joven fue un traumatismo craneofacial con luxación cervical.

La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter, quien intervino en el lugar del hallazgo, continúa con la recolección de pruebas y el análisis de las muestras levantadas por las diferentes divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Cabe recordar que el cuerpo de la víctima fue identificado por sus familiares el día de ayer, jueves 8 de enero, quienes manifestaron que la joven se encontraba desaparecida desde hacía 48 horas. Las autoridades judiciales aguardan los resultados finales de las pericias solicitadas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Fuente: MPF