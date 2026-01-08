Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una bolsa El cadáver fue encontrado pasado el mediodía en un basural de la zona, envuelto en bolsas de consorcio. Familiares de la víctima se presentaron en el lugar y lograron identificarla. La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, encabezada por María del Carmen Reuter, coordina las tareas investigativas.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) se encuentra trabajando en el esclarecimiento del hallazgo sin vida de una mujer, cuyo cuerpo fue localizado pasado el mediodía de este jueves en un sector de basurales ubicado en la intersección de calles William Bliss y Gerónimo Helguera, en el barrio Manantial Sur.

María del Carmen Reuter, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, se hizo presente en el lugar de los hechos junto a la funcionaria de la fiscalía, Silvia Ojeda, para supervisar personalmente las primeras actuaciones. Según se informó, el hallazgo fue reportado por un grupo de mujeres que realizaban tareas de recolección de objetos en la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades policiales.

En el transcurso de las tareas periciales, familiares de una joven se acercaron al lugar tras haber tomado conocimiento del hallazgo a través de redes sociales. El padre y una hermana de la víctima habrían logrado identificarla mediante señas particulares y tatuajes. Se trataría de Erika Antonella Álvarez, de 25 años, quien se domiciliaba en las inmediaciones del lugar del hallazgo. Según manifestaron sus allegados, no la veían desde hacía dos días, aunque no habían radicado la denuncia por desaparición debido a que se ausentaba de su hogar de manera habitual.

Por disposición de la fiscal Reuter, se activó de inmediato el protocolo de intervención de las diferentes divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Peritos de Criminalística, Química Legal y Medicina Forense trabajaron en la escena del crimen para el levantamiento de muestras biológicas y evidencias de interés para la causa.

MIRA TAMBIÉN Viernes atípico en Tucumán: marcado descenso de temperatura y lluvia constante

La fiscal confirmó que el cuerpo se encontraba envuelto en bolsas de consorcio y, según las primeras estimaciones forenses realizadas en el terreno, la data de muerte se situaría entre las 36 y 40 horas previas al hallazgo.

Medidas en curso

Como medida prioritaria, la representante del MPF ordenó el traslado del cadáver al Cuerpo Médico Forense para la realización de la autopsia correspondiente. Este examen será fundamental para determinar la causa de la muerte y recolectar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del deceso.