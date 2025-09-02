Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025 y se prepara para un festival histórico El Norte Rock 2025 agotó todas sus entradas a 12 días del evento y se consolida como el festival musical más convocante del Norte Argentino.

El Norte Rock 2025 ya es un éxito antes de comenzar. A 12 días de su realización, el festival de música más esperado en Tucumán agotó en tiempo récord todas sus entradas, repitiendo por segundo año consecutivo el cartel de “sold out” y consolidándose como el evento más grande y convocante del Norte Argentino.

Impulsado por Cerveza Norte, el festival se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el predio de Avenida Perón y Bascary, en Yerba Buena, donde miles de fanáticos vivirán una jornada que promete ser inolvidable.

Con apenas cuatro ediciones, el Norte Rock logró instalarse como una cita imperdible que trasciende lo musical para transformarse en una verdadera celebración colectiva. Este año, el imponente escenario recibirá a figuras de primer nivel como Airbag, Babasónicos y Silvestre y la Naranja, a las que se suman las propuestas locales Luchi Tagliapietra y Vuelen Pájaros, aportando el talento tucumano a la grilla nacional.

Las puertas del predio se abrirán a las 16, ofreciendo desde temprano experiencias para que el público disfrute mucho más que un recital: una jornada cargada de energía, música y emoción que ya se perfila como histórica.