Cielo algo nublado y temperaturas agradables para este domingo en Tucumán La temperatura rondará entre 18 y 28.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este domingo 12 de octubre una jornada con cielo algo nublado y temperaturas templadas en la provincia. En la capital tucumana, las marcas térmicas oscilarán entre los 18 y los 28 grados, sin probabilidad de lluvias.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto y la temperatura rondará los 19 grados, con vientos del noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad se ubicaría en torno al 65 %, mientras que la visibilidad será buena.

Hacia la tarde, el pronóstico prevé un leve ascenso de la temperatura, que alcanzará los 28 grados, con cielo ligeramente nublado y vientos provenientes del este, de intensidad moderada.

Para la noche, se espera un leve descenso térmico, con 22 grados y vientos del norte entre 7 y 12 km/h. No se estiman precipitaciones para el cierre del fin de semana, lo que permitirá disfrutar de un domingo estable y con buenas condiciones en toda el área metropolitana de Tucumán.