Tucumán arranca la semana con cielo despejado y temperaturas en ascenso La jornada de este lunes 13 de octubre comenzó con una temperatura de 14.2°C y cielo despejado con presencia de humo, según datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN). La humedad se ubica en 46 %, la presión atmosférica en 962.1 hPa y sopla viento del norte a 8 km/h. La visibilidad es de 9 km.

El sol salió a las 06:47 y se pondrá a las 19:28, anticipando un día cálido con máximas que podrían alcanzar los 32°C.

Pronóstico extendido

El informe oficial actualizado a las 05:50 prevé temperaturas elevadas en los próximos días, con un marcado descenso hacia el fin de semana:

Lunes: mínima 12°C – máxima 32°C

Martes: mínima 14°C – máxima 33°C

Miércoles: mínima 16°C – máxima 35°C

Jueves: mínima 18°C – máxima 33°C

Viernes: mínima 19°C – máxima 29°C

Sábado: mínima 17°C – máxima 25°C

Domingo: mínima 18°C – máxima 27°C

Se espera que las condiciones se mantengan estables hasta mediados de semana, con temperaturas propias de un inicio de primavera caluroso. Hacia el viernes podrían registrarse cambios que traerían un alivio térmico.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición solar prolongada en horarios centrales y prestar atención a la calidad del aire debido a la presencia de humo en el ambiente.